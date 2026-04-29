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玻璃罐不是萬用容器 這些食物、劑品別放進去

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玻璃罐收納物品方便又美觀，但清潔劑、機油、急救用品及漂白水等居家和車庫用品都不應...
玻璃罐收納物品方便又美觀，但清潔劑、機油、急救用品及漂白水等居家和車庫用品都不應該存在玻璃罐中，可能有變質、溢出或滋生細菌等風險。玻璃罐示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Markus Spiske）

將東西放在透明玻璃罐中不僅一目了然，也能保持物品排列整齊，因此很多人習慣將家中各種大小物品放在玻璃罐中，但小心有些東西不適合以玻璃罐盛裝，從食用油和香草，到清潔劑、機油、急救用品及漂白水等居家和車庫用品都不應該存在玻璃罐中，其中有些物品接觸光線後，容易迅速變質，有些化學成分則會與金屬蓋子發生反應，恐有中毒風險；還有些食物若使用未密封的玻璃罐儲存，可能會滋生細菌或讓內容物溢出，而汙染周遭其他物品。

House Digest報導，玻璃罐很適合收納棉球、牙籤和棉花棒等浴室常用物品，但並非所有浴室裡的東西都適合裝在裡面，有些浴室用品可能會腐蝕金屬蓋子、在光照下變質，或造成安全隱患，特別是有孩童的家庭。

浴室清潔劑絕對不能裝入玻璃罐中，特別是含漂白劑的產品和馬桶清潔劑，因為這不僅讓兒童有中毒風險，而且金屬環和蓋子可能會與清潔劑中的強效化學物質發生反應，隨時間經過腐蝕金屬，最後滲出罐子。含有視黃醇（Retinol）等護膚產品也不應放在透明玻璃罐中，因為這類產品具光敏性，光線會使配方變質，最好保留在原包裝或不透明的罐子中。

一般來說藥物不應該放在浴室，而使用玻璃罐存放藥物更是非常不妥。浴室活動產生的光線、熱氣和濕氣會導致藥物變質，而玻璃罐並非能妥善保存藥物的容器；更不用說若家中有孩童，上述存放方式還會造成取用上的安全隱患。

在車庫或儲藏室，玻璃罐看似是方便的儲存容器，但某些物品放入玻璃罐會更危險。不要將汽油、油漆、油漆稀釋劑、機油、潤滑油，以及除草劑或殺蟲劑等物品放入玻璃罐內，因為其中許多產品受到光照會變質、腐蝕金屬蓋，或隨時間釋放出氣體；玻璃罐也容易破裂，導致內容物漏出，並夾雜著鋒利的玻璃碎片。將化學品存放在原標示容器以外的地方，也會增加誤用或意外攝入的風險。

許多人可能會使用玻璃罐存放小螺絲、螺帽、螺栓及其他五金零件，但這些物品可能會刮傷或撞裂玻璃，導致罐子破裂。電池最好存放在原包裝或專用的儲存容器中，因為多個電池鬆散地混放在玻璃罐內，當電池兩端相互接觸或接觸金屬蓋時，可能會導致電池放電或破裂。另外也不應使用有蓋子的玻璃罐存放打火機或打火機油，因為氣體釋放會形成高壓環境，這類物品應存放在陰涼、乾燥且通風良好的地方。

雖然玻璃罐收納和整理許多居家用品十分實用，但並非所有情況都適用。若不確定該物品是否適合放在玻璃罐內，最安全的做法是將物品保留在原包裝中，並將玻璃罐回收改造成裝飾。

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