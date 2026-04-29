5部高甜古裝劇掀二刷熱潮 「蒼蘭訣」奪冠、趙露思作品話題高

討論度高、被點名值得二刷的甜寵古裝劇。圖為「蒼蘭訣」。（取材自豆瓣）

近期影視市場多部新劇接連上線，但部分觀眾反映出現「劇荒」現象，反而帶動過往高人氣作品的重溫熱潮。根據「搜狐」整理，目前討論度較高、被點名值得二刷的甜寵古裝劇包括「錦衣之下」、「傳聞中的陳芊芊」、「星漢燦爛・月升滄海」、「卿卿日常」與「蒼蘭訣」。整體來看，相關作品多以高甜互動與角色魅力為主軸，在劇情設定與情感鋪陳上各具特色，口碑亦呈現集中好評趨勢。

在古裝愛情題材中，「錦衣之下」以權力背景與情感發展交織為主線。劇情描述冷峻的錦衣衛陸繹在查案過程中，與性格活潑的捕快袁今夏逐漸建立信任與情感，兩人在辦案與相處中產生微妙互動。觀眾普遍認為，雖然作品初期製作效果曾引發討論，但主演任嘉倫和譚松韻之間的情感張力與細膩互動有效彌補不足，使角色關係具備高度吸引力，成為反覆觀看的重要原因。

同樣帶有輕喜劇風格的「傳聞中的陳芊芊」，則以穿越與反套路設定為亮點。故事講述一名女編劇意外進入自己創作的劇本世界，成為原本應該早早下線的配角，為了改寫命運不得不重新布局劇情，並與男主角產生關係。作品透過趙露思 、丁禹兮 女尊男卑的設定與角色自我意識，營造出多層次的喜劇效果。觀眾指出，該劇節奏明快、情節設計具創意，在輕鬆氛圍中維持高甜互動，整體觀感輕鬆且具娛樂性。

討論度高、被點名值得二刷的甜寵古裝劇。圖為「傳聞中的陳芊芊」。（取材自豆瓣）

在情感鋪陳較為深刻的作品中，「星漢燦爛・月升滄海」以成長與救贖為主軸。劇情圍繞將軍凌不疑與少女程少商之間的關係發展，吳磊和趙露思在各自家庭與身世背景下逐步建立信任，並在動盪環境中相互扶持。觀眾普遍認為，劇中透過多次關鍵事件，如危機中的保護與情感拉扯，強化人物連結，使角色關係更具層次。不過也有聲音指出，篇幅較長使節奏略顯拖沓，但高甜片段仍具重複觀看價值。

以輕鬆療癒為主的「卿卿日常」，則聚焦日常生活與人際關係。故事描述多位女性在制度安排下進入王府生活，並在相處過程中建立友誼與支持體系，男女主角白敬亭和田曦薇亦從婚姻安排逐步發展為真實情感。觀眾指出，該劇淡化權謀鬥爭，強調飲食、生活與情感互動，整體氛圍溫馨，適合日常觀賞。不過部分評論認為劇情張力較低，但其輕鬆節奏仍成為重複觀看的重要因素。

綜合奇幻與愛情元素、王鶴棣和虞書欣主演的「蒼蘭訣」則在整體評價中居於領先。劇情講述掌控強大力量的東方青蒼，與性格單純的小蘭花在命運交織下逐漸產生情感，並在三界紛爭中面臨抉擇。隨著劇情推進，男主角從冷峻強勢轉為展現情感，甚至為愛承擔代價，成為主要情感張力來源。觀眾普遍肯定其角色塑造與情感轉折，認為在視覺效果與故事張力之間取得平衡，使整體完成度較高，帶動長期討論與重播熱度。