田州退休夫妻賣房過游牧生活 油價漲每年要多花逾萬元

田納西州一對退休夫妻三年前賣房改買房車過四處遊歷的生活，沒想到今年的伊朗戰爭讓油價大漲，使他們的生活成本大增，退休計畫因此被打亂。房車示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Roadpass）

田納西州 一對夫妻退休 後把房子賣掉，改買房車過著四處旅行的生活，沒想到今年爆發的伊朗戰爭推高油價 ，讓他們每年須多支出超過1萬元，使得退休計畫和預算徹底被打亂。專家說現在若也想在退休後過著四處「游牧」的日子，就需要更多規劃和巧思，例如研究加油站的獎勵計畫，加油利用折扣節省開支。

Moneywise報導，田納西的退休夫妻檔羅曼諾（Romano Sims）和琳達（Linda Sims）退休後賣掉價值210萬的湖濱房子，以70萬購入房車，帶著愛犬伊茲（Izzy），在2023年展開四處為家的房車生活。

羅曼諾和琳達的生活很美好，但這僅止於能源危機爆發前。希姆斯夫婦展開房車生活時，油價每加侖3.52元，但在今年3月中，油價一加侖5元，羅曼諾說他們的油箱150加侖，所以加滿油要750元，但剛開始時只要528元，差了222元，而他們沒有每天開車，油箱加滿油可以跑900至1200英里，他們大約每兩天開300英里，因此約每周要加一次油，以3月中的油價來算，一個月油錢3千元，但剛開始時是2112元，也就是一年要多花1萬656元，足以打亂退休人士的預算。

沒有人喜歡自己的錢被這樣一點一滴地榨乾，希姆斯夫婦七十幾歲，身體很健康，可能可以再活個2、30年，若未來五年還要繼續過房車生活，以現在的油價來算，他們要多花5萬3千元，而目前的戰爭不知何時會結束，油價也不知道什麼時候會下跌。

油價不是希姆斯夫婦最大的問題，而是他們的每月生活開支受世界局勢影響，這超出他們的控制範圍，他們可以透過減少開車天數、在某地待更長時間和縮減其他支出來緩解經濟壓力，但房車生活充滿變數，此外還有不可預期的車子修理費用，若旅行者選用較便宜的汽油，恐增加車輛維修頻率，他們也無法找到多間加油站比價，因此無法做出最省錢的選擇。

若希望在退休後過更游牧方式的生活，或剛建立家庭時想要有更自由的移動，現在需要更多計畫和巧思，別沒有先在Google地圖上搜尋加油站就盲目地開到一個新地方，出發前也要先了解路線。

可以研究每加侖折扣的加油回饋方案，若房車配有巡航控制功能。可以用來保持恆定速度，也可以盡可能減輕車內重量，減少車頂行李架的堆放物品也有助於減少油耗。

花錢定期保養房車，短途旅行時開車或甚至騎腳踏車進行，也可以放慢旅行腳步，在較少地方停留更長時間；若正打算開始房車生活，不妨考慮購買電動車。