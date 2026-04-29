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IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域

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IKEA新推出LÄNGDHOPP拉出式書桌，下面部分的書桌桌腳有滑輪，可拉動移動...
IKEA新推出LÄNGDHOPP拉出式書桌，下面部分的書桌桌腳有滑輪，可拉動移動，不用時可推進上面部分下方，節省空間。IKEA示意圖，與本新聞無關。(路透)

IKEA推出新款可拉出式的書桌，未使用書桌時可以把桌子收起來，要用時再拉出，即使房間空間不大，還是可以輕鬆擁有書桌和打造一個工作區域，家裡空間有限的人非常適合購入。

Parade Home & Garden報導，IKEA新推出由巴茲勒（Lukas Bazle）設計的LÄNGDHOPP拉出式書桌（LÄNGDHOPP pull-out desk），IKEA形容這款書桌「佔小小的空間，卻有大大的潛力」，可以放在小小的角落，但卻能伸展開讓所有者的創意項目和嗜好提供足夠空間，需要空間時它就縮小，想使用時就有寬敞桌面。

這款白色的書桌下半部使用滑順滑動機制，可以輕鬆滑進滑出，可移動的前半部桌腳下還裝有腳輪，滑動時可保護地板。工作需要使用時，只要把上面移動時會撞到的擺設移除，把電腦螢幕放上層桌面，接著把下層桌面拉出並放上鍵盤、滑鼠和任何工作需要的東西，再拉把椅子，就可以開始工作了。

書桌售價99.99元，材質並非實木，前半部的桌腳是用鋼材，書桌主要材質為塑合、纖維板和再生蜂巢紙填充物，桌面則以塑膠封邊和壓克力顏料進行裝飾。

IKEA稱這款書桌安桌簡易又快速，這是購買IKEA家具的重要考量點，不過他們也提供安裝服務，起價為52元。

LÄNGDHOPP拉出式書桌為34英寸高、寬約36英寸，收起時深度約16英寸，展開時深度變成28英寸。

書桌下層的桌面承重重量為44磅，上層則可達110磅，所以若住家空間較小，LÄNGDHOPP拉出式書桌也可以不當書桌使用，而是作為玄關桌或邊櫃，進而節省地面空間。

▲ 影片來源：YouTube＠Decor Hunter（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

IKEA

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