不僅是園藝好物 9個別丟咖啡渣的好理由

咖啡渣妙用多，從消除異味到讓手部肌膚變光滑都能幫忙。咖啡渣示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@KATY TOMEI）

咖啡可能是很多人每天的精神來源，大多數的人每天要喝二至三杯咖啡，可惜的是產生的咖啡渣會被丟棄，但其實咖啡渣妙用多，從家中到庭院都能幫忙，House & Garden報導列出9個不要丟棄咖啡渣的理由。

1. 堆肥

咖啡渣是很好的肥料，特別是在灌溉和保持土壤中水分很有幫助。蚯蚓會被咖啡渣吸引，而牠又對花草植物有益。

2. 對付滋擾的昆蟲

咖啡渣很適合用來對付害蟲，蛞蝓、蝸牛甚至到貓都可以，只要撒點咖啡渣，就會發現這些動物都會敬而遠之。

3. 種紅蘿蔔

在種紅蘿蔔種子前將其和咖啡渣混合，紅蘿蔔會長得更大更粗。

4. 清理燒焦或黏稠的食物殘渣

咖啡渣是清潔油膩膩、黏呼呼、髒兮兮鍋碗瓢盆的最佳幫手。

5. 去除異味

冰箱若有異味，可以把咖啡渣放在小碗後放在冰箱層板上，異味就會消失，這方法也可以用在排水管，把咖啡渣當作空氣清新劑，排水孔的異味就能清除。

6. 廉價的肥皂

咖啡渣是絕佳的肥皂替代品，可以消除異味，若剛處理完洋蔥或蒜頭很有幫助。

7. 修補木材

咖啡渣可以修補以深色木材製作的家具，聽起來不可思議，但真的有用。

8. 使用壁爐時保持整潔

家中若有壁爐，使用時很容易導致一團亂；可以在壁爐底部放點咖啡渣，壁爐裡的灰就不會弄得到處都是。

9. 讓皮膚柔軟光滑

咖啡有各種抗氧化劑還有咖啡因，這些都對手很好，可以用咖啡渣來保持手部皮膚光滑柔軟。