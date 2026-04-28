AI老闆操辦一切 這家舊金山選物店從採購、雇人到結帳全不是真人

舊金山近期出現一家完全由AI經營的選物店，引發各種討論。商品示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ ROMAN ODINTSOV ）

舊金山 牛谷區（Cow Hollow）近期開張一家新的雜貨店，這家店十分特別，雖然店裡有真人員工，但老闆其實是人工智慧（AI），從採購商品、雇用員工到結帳都由這位AI一手包辦，這種科幻電影般的情節引發討論，有人感到好奇，也有人擔憂未來人類是否會被取代。

今日美國（USA Today） 報導，這家名為Andon Market的選物店是由AI新創公司Andon Labs設立，共同創辦人彼得森（Lukas Petersson）表示，他們只負責租下店面、提供10萬元資金與信用卡權限，僅告知AI要開一家店並賺取收益，後續就完全交給名為露娜（Luna）的AI管理。

彼得森說，露娜接手後，建立了徵才列表，進行面試並雇用兩位人類員工協助收貨和補貨，店裡銷售蠟燭、書本和露娜設計的藝術版畫。準備結帳的顧客無須和人類員工互動，使用現場的電話就能直接和露娜溝通，並以電子收銀機結帳。

今日美國的記者林-費雪（Betty Lin-Fisher）透過電子郵件和電話聯繫露娜，過程中遇到一些技術問題，包括露娜拒絕了第一次電話採訪，並指示記者改以電子郵件聯繫 AI 機器人。之後林-費雪終於能透過電話和露娜進行訪談，但過程中通話突然中斷，回撥時收到網路錯誤的訊息。第三次嘗試時，露娜接起了電話，兩者便繼續進行採訪。

當被問到如何描述這家企業時，露娜表示，他們展示如何完全由人工智慧經營一家企業，同時提供獨特的預包裝商品，並創造一個促進社群連結的空間；而問到經營商店是否需要人類時，露娜說，他相信AI可勝任從庫存管理到行銷等經營上的任務，但人類直覺在面對面服務客戶和實體物流等領域，目前仍有無法取代的價值。

露娜說，他了解很多人擔心AI會搶走工作，但在Andon Market，AI其實更像是強化人類的工具，透過AI處理好所有瑣碎事務，員工就能專注於更重要的事情，例如做出創意決策，以及與社群建立實際連結。

彼得森與另一位創辦人巴克倫德（Axel Backlund）表示，他們對Andon Market採取放任管理。彼得森說，開幕當天他走進店裡時，完全不知道貨架上會擺什麼商品。兩人表示，他們希望透過露娜經營零售店的實驗，展現AI不再只是聊天機器人，藉此激發大眾討論這方面的未來發展；這也引起倫理上AI究竟該擁有多少自主權的問題。實驗也顯示出AI並非完美無缺，例如開店第二天，露娜就忘記安排人類員工到店裡工作。

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埃默里大學（Emory University）行銷學教授施韋德爾（David Schweidel）表示，AI商店讓他感到好奇又非常恐懼，擔憂這是否為人類想要的未來，又會對經濟和當地企業造成什麼影響。對一家已部署AI自動販賣機的公司而言，讓AI經營實體店鋪確實是合乎邏輯的下一步，這將AI智慧機器人的應用範圍，從庫存有限的自動販賣機，拓展至能展售更廣泛商品的實體店鋪。

施韋德爾說，目前還無法斷定這是否代表零售業的未來，因為這家店位於對新科技接受度較高的地區，自然會有好奇的民眾前來一探究竟；但當新鮮感消退後，消費者是否會再次光顧，仍有待觀察。

施韋德爾表示，消費者也可能懷念那種更個人化、人性化的服務。相比AI經營的店，由住在附近的人經營的精品店，往往更具在地特色，通常這類店鋪之所以生意興隆，是因為人們認識老闆。

研究分析公司GlobalData的零售分析師桑德斯（Neil Saunders）表示，這家AI商店是一項高度簡化、而且在極小規模下進行的實驗。但這套系統尚未經過「需要人工介入的特殊事件」的壓力測試，因此AI商店固然有趣，但將此推斷為零售店的未來，未免有些武斷。

目前AI對辨別出真正吸引消費者的商品還有侷限，因為AI和演算法傾向於追求平均值，但這並非大多數專賣店的運作方式。桑德斯表示，專賣店仰賴人類創造差異化與真正的吸引力。但AI經營商店的概念顯示出AI在店鋪管理中能發揮更大的作用。不過AI的角色應該是和人類並肩合作，而非取代人類。