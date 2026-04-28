他在好市多冷凍櫃挖寶到新品蛋糕 口感濕潤還吃得到水果

好市多新推出的鳳梨翻轉蛋糕好吃且份量適中，甫上市就在網路引發討論。好市多示意圖，非新聞事件圖。(圖／讀者提供)

好市多 （Costco ）販售各式各樣的美味甜點，但有時候明明看到想嘗試的新口味，卻因為份量太多而卻步；不過好市多最近推出一款新甜點，既滿足甜食味蕾而且份量小巧，不用擔心吃不完。這款鳳梨翻轉蛋糕已在網路上掀起熱烈討論，許多網友稱讚蛋糕很美味、份量剛剛好，加點配料更讓風味昇華。

Parade報導，網紅「@costcohotfinds」近期在Instagram上分享一段冷凍甜點的影片，主打六個獨立包裝的迷你圓環蛋糕，只需一分鐘即可享用。這款We Take the Cake鳳梨翻轉蛋糕（pineapple upside-down cake），表面鋪有鳳梨圈並淋上濃郁的黑糖醬，讓「@costcohotfinds」不禁讚嘆這款蛋糕實在讓人驚艷。

這款鳳梨翻轉蛋糕售價12.99元，而且上桌過程如影片所示十分簡單，加熱後就能輕鬆將蛋糕推出環形烤模，直接盛盤食用。「@costcohotfinds」表示，蛋糕口感很濕潤、奶油味濃郁，略帶黏糊感，邊緣還帶有些微酥脆，吃起來簡直就像自己手做的蛋糕。

▲ 影片來源：Instagram＠costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

網友們紛紛湧入留言區分享對這款甜點的看法，表示等不及要試試這款「份量剛剛好」的甜點，還有不少人提供配料建議，有網友說，蛋糕加上一罐樂莎度馬拉斯奇諾櫻桃（Luxardo Maraschino cherries），絕對能讓風味更上一層樓；另一人則說，他會用噴槍稍微烤一下表面，但蛋糕本身看起來很棒。

一位網友說，身為好市多顧客，他認為這款蛋糕真的很好吃，完全沒有負評；不過也有網友覺得不合口味，表示蛋糕實在甜過頭，甚至甜到讓他嚐不出任何味道。