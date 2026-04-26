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泡泡瑪特跨足家電 推出首款Labubu冰箱 全球限量999台

中央社／北京26日電
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Labubu冰箱分為Home款和House of the Monsters款兩個...
Labubu冰箱分為Home款和House of the Monsters款兩個版本。（取材自微博）

中國潮玩商泡泡瑪特跨足家電領域，其將於4月30日發布首款家電產品THE MONSTERS生活家系列冰箱（也稱Labubu冰箱）。有業內分析認為，在潮玩市場競爭加劇的背景下，跨足家電類產品，可讓品牌進行轉型。

據快科技等綜合報導，這次發布的Labubu冰箱分為Home款和House of the Monsters款兩個版本，兩個版本均為全球限量發售999台，售價人民幣5999元，每一台都擁有限定編號。

泡泡瑪特董事長兼CEO王寧曾在今年3月時表示，公司將在4月推出以IP為核心的衍生小家電產品，並將在京東等電商平台同步發售。

快科技此前引述業內分析認為，在潮玩市場競爭加劇、單一品類增長承壓的背景下，泡泡瑪特通過IP跨界拓展家電品類，是從潮玩製造商向生活方式品牌轉型的重要一步。

另外，依託IP影響力與粉絲基礎，新品有望快速打開市場，進一步提升品牌客單價與用戶黏著性。

據報導，泡泡瑪特IP衍生小家電品類代工企業，是目前中國國內小家電龍頭企業廣東新寶電器公司（新寶股份）。雙方主要採用原始設備製造（Original Equipment Manufacturer，OEM）模式合作，涵蓋電水壺、咖啡機、電動牙刷、吹風機等產品，現階段已進入大規模備貨階段。目標市場規劃或為先國內後海外。

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