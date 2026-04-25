我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮記者晚宴驚魂 目擊者：男子被撲倒、疑似帶步槍與彈匣

白宮記者晚宴槍響 川普15年前首次受邀 被歐巴馬嘲諷

3C成癮、迷上低級AI生成內容 銀髮族陷入「腦腐」危機

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
年長者比以往花費更多時間在電子產品和智慧手機；示意圖。(路透)
年長者比以往花費更多時間在電子產品和智慧手機；示意圖。(路透)

3C成癮不只是青少年的專利，年長世代也正快速淪陷，他們的上網時數大增，更淪為低級AI生成內容的主要目標。這股「腦腐」浪潮不僅讓長輩深陷螢幕危機，更引發網路日益愚蠢化的隱憂。

據英國通訊管理局（Ofcom）去年12月數據，嬰兒潮世代（1946年至1964年出生者，目前年紀62至80歲）比以往花費更多時間在電子產品和智慧手機。65歲以上長者每天花在電子產品的時間，已從三年前的2小時46分增至3小時20分；55至65歲族群每天也花近4小時上網。

是什麼東西讓他們緊盯著螢幕？通常是由AI大量製作、引誘人上癮的低品質內容，包括毫無意義又沒內涵的影片和圖像。這些「AI垃圾」氾濫已引起人們擔心網路是否正在變得日益愚蠢，而使用者也可能深受其害。

銀髮上網族更是無法抵抗這些內容的誘惑，網路評論人士甚至為專攻這個族群的AI內容取了個名字：「嬰兒潮世代垃圾」（boomerslop）。

Meta用戶日益老化的臉書，還有當前的YouTube，如今都充斥著AI垃圾。去年12月一項研究估計，如今YouTube新用戶看到的影片中，約有20%是低級AI影片。

然而，關於螢幕使用過度對老年人造成的影響，相關研究仍相當有限。布里斯托大學博士後研究員史密德專門研究老年人面臨的詐騙風險，她表示：「對花費大量時間沉迷螢幕所造成的影響研究大多聚焦在年輕族群，尤其針對孩童，但對年長者的研究並不多。」

不過，年長和年輕網路用戶面臨的風險可能是差不多的。一份中國大陸的研究指出，螢幕上癮的年長者具有睡眠品質不佳問題，並且面臨科技相關詐騙和匯款詐騙的風險。麥基爾大學的專家也發現，YouTube上充斥著以年長者為目標的AI醫療詐騙。

世報陪您半世紀

上一則

12星座「不在意外表」排行曝光：巨蟹常素顏出門 第1名衣服愈少愈好

延伸閱讀

迷網的一代／ 指標性訴訟 社媒巨擘挨罰

迷網的一代／ 指標性訴訟 社媒巨擘挨罰
抖音下架3萬個「AI霸總」還要整治AI換臉盜聲、魔改經典不當內容

抖音下架3萬個「AI霸總」還要整治AI換臉盜聲、魔改經典不當內容
40天被AI取代兩次 30歲白領揭3大失業警訊 崩潰嘆：沒有產業安全

40天被AI取代兩次 30歲白領揭3大失業警訊 崩潰嘆：沒有產業安全
迷網的一代／為讚焦慮？社群媒體「綁架」青少年

迷網的一代／為讚焦慮？社群媒體「綁架」青少年

熱門新聞

消費者報告調查購買大型家電滿意度最高的零售商，第一名為Abt Electronics。示意圖，圖為Home Depot賣場。(路透)

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

2026-04-22 18:28
4星座晚年不愁良人相伴、心境安穩，福氣自然隨之而來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

2026-04-20 00:25
屬狗者進入未來半年後，其前期努力開始顯現成果，在職場中獲得更多信任與發展機會。生意方面亦因誠信經營吸引客源與合作資源，使業務量逐步增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Mikhail Nilov）

4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升

2026-04-19 00:25
3生肖子女在學習與職場發展上較具優勢，從小展現良好能力，長大後亦能在事業上取得成就。圖為北京一家三代同堂拍攝全家福。示意圖，非新聞當事者。(新華社)

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

2026-04-22 23:25
良好的清潔習慣能有效維持居家整潔，讓生活更輕鬆。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招

2026-04-20 20:25
美國註冊護士(registered nurses)年薪中位數9萬3600元；示意圖。(路透）

美國當護士好賺 年薪中位數9.36萬元、不怕被裁員

2026-04-18 20:43

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了

3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程
好市多 VS 山姆 誰的油更便宜？油品有差嗎？

好市多 VS 山姆 誰的油更便宜？油品有差嗎？