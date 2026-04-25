3C成癮、迷上低級AI生成內容 銀髮族陷入「腦腐」危機

年長者比以往花費更多時間在電子產品和智慧手機；示意圖。(路透)

3C成癮不只是青少年的專利，年長世代也正快速淪陷，他們的上網時數大增，更淪為低級AI生成內容的主要目標。這股「腦腐」浪潮不僅讓長輩深陷螢幕危機，更引發網路日益愚蠢化的隱憂。

據英國通訊管理局（Ofcom）去年12月數據，嬰兒潮世代（1946年至1964年出生者，目前年紀62至80歲）比以往花費更多時間在電子產品和智慧手機。65歲以上長者每天花在電子產品的時間，已從三年前的2小時46分增至3小時20分；55至65歲族群每天也花近4小時上網。

是什麼東西讓他們緊盯著螢幕？通常是由AI大量製作、引誘人上癮的低品質內容，包括毫無意義又沒內涵的影片和圖像。這些「AI垃圾」氾濫已引起人們擔心網路是否正在變得日益愚蠢，而使用者也可能深受其害。

銀髮上網族更是無法抵抗這些內容的誘惑，網路評論人士甚至為專攻這個族群的AI內容取了個名字：「嬰兒潮世代垃圾」（boomerslop）。

Meta用戶日益老化的臉書，還有當前的YouTube，如今都充斥著AI垃圾。去年12月一項研究估計，如今YouTube新用戶看到的影片中，約有20%是低級AI影片。

然而，關於螢幕使用過度對老年人造成的影響，相關研究仍相當有限。布里斯托大學博士後研究員史密德專門研究老年人面臨的詐騙風險，她表示：「對花費大量時間沉迷螢幕所造成的影響研究大多聚焦在年輕族群，尤其針對孩童，但對年長者的研究並不多。」

不過，年長和年輕網路用戶面臨的風險可能是差不多的。一份中國大陸的研究指出，螢幕上癮的年長者具有睡眠品質不佳問題，並且面臨科技相關詐騙和匯款詐騙的風險。麥基爾大學的專家也發現，YouTube上充斥著以年長者為目標的AI醫療詐騙。