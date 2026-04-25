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創業不嫌晚 紐約州72歲夫妻開發「止鼾枕」月賺25萬元

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創業不嫌晚 紐約州72歲夫妻開發「止鼾枕」月賺25萬元

編譯林聰毅／綜合外電
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紐約州埃克夫婦創辦公司生產「止鼾枕」（Snorinator），成為網路上熱賣的爆...
紐約州埃克夫婦創辦公司生產「止鼾枕」（Snorinator），成為網路上熱賣的爆款枕頭；示意圖。(圖／123RF)

誰說退休後只能放慢生活步伐或遊山玩水？在醫療技術日新月異的今天，年齡並沒有阻止年長者創辦事業，近年來有許多老年人投身「銀髮創業」，既能賺取額外收入，又能實現個人志趣。

根據華爾街日報報導，大約130萬的70多歲美國人在經營自己的事業，占同年齡層比率達30%，幾乎是60多歲美國人自僱比率的兩倍。

另據Business Insider報導，約有27%的80多歲族群也在自己創業。雖然其中不少是迫於財務現實需要，但也許多人是自願投身創業。2019年一項調查顯示，65%的美國人對退休後創業有興趣。

舉例來說，紐約州一對銀髮夫妻創辦了一家生產止鼾枕的公司，以解決鼾聲震天價響影響睡眠的問題。72歲的勞伊德．埃克（Lloyd Ecker）和妻子蘇（Sue Ecker）的創業靈感來自丈夫的鼾聲，他的鼾聲經常令妻子夜不能寐，而這也是困擾全美9000萬人的問題。

為尋找解決辦法，埃克在網路上四處搜尋，最終利用了福勒醫生在1888年一款讓患者保持直立式睡姿的裝置研發概念，嘗試開發大約20種不同的止鼾枕頭原型後，最終在2022年推出一款產品「止鼾枕」（Snorinator）。

由於這款產品的設計要求人們保持直立睡姿，而非仰臥或側臥，人們必須「重新適應」這種睡姿。埃克夫婦於是在Google與臉書打廣告，提高產品曝光度和銷量，初期銷售確有起色，但後來每況愈下，到2025年7月他們已投入50萬美元積蓄，但回報遠未達到預期。

後來在一場節目推波助瀾下，止鼾枕銷售額激增，單月達到約25萬美元。2026年透過社群高手操刀，轉攻TikTok與Instagram短影音，並擴展產品功能（如緩解胃酸逆流）與調降售價，成功讓銷量翻倍。現在，埃克夫婦正打算將止鼾枕推向世界，並已在全球17國註冊商標。

一些有創業精神的長者也希望創造出能改善人們生活的產品或服務。例如，70歲的科尼格根據其20年經營家庭護理機構的經驗推出了eCaregivers，做為家庭和護理人員的聯繫平台，估計可為家庭省下30%-50%的照護費用。81歲的米契爾斯則身兼兩職，一邊經營自己創立的顧問公司Possibility Partners，幫助企業提高生產力和員工留存率；一邊在Trader Joe's超市兼職。

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