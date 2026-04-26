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32歲女不菸又運動卻持續咳嗽 就醫發現肺癌四期嚇傻

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32歲的Jaymie Knox不吸菸還有運動習慣，久咳不癒後就醫才發現自己罹患肺...
32歲的Jaymie Knox不吸菸還有運動習慣，久咳不癒後就醫才發現自己罹患肺癌第四期。咳嗽示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Spratt）

一開始只是睡前咳嗽，日子一天天過去，潔米（Jaymie Knox）還是咳個不停，她以為自己得了支氣管炎，一位醫師說可能是氣喘或過敏，讓她吸了點藥但未見好轉，因為潔米根本就沒有支氣管炎也沒有氣喘和過敏，而是肺癌四期。

這個結果嚇壞了32歲、才新婚兩周的潔米，她不抽菸還定期練習自由搏擊，她回憶得知診斷結果那一刻，她坐在診療間裡，醫生面無血色地走進來，拿著她的X光檢查片，對她說「妳的整個左肺可能被積液或腫瘤覆蓋，我們現在要立刻把妳送到醫院」。

潔米說，她從不抽菸，家族也沒有癌症病史，她當時坐在房間裡嚇壞了，心想「我怎麼結婚才兩周，怎麼現在被診斷出肺癌四期了？」潔米照完X光後，接受了痛苦的胸腔引流手術，引流出2.5公升的積水。

「今日美國」（USA Today）報導，盡管肺癌是美國最常見的癌症之一，它還是被汙名化和有很多誤解；很多人認為只要不吸菸就不會得到肺癌，但其實根據疾病管制與預防中心的數據，美國有10%至20%的肺癌病患從未抽過菸，或一生抽的菸不到100支，且隨著吸菸率下降，不吸菸者在肺癌患者的占比越來越大。

美國癌症協會（American Cancer Society）指出，年輕族群較少罹患肺癌，大多數病患是65歲以上；45歲以下的族群診斷率約1.1%，35歲以下為0.2%，潔米就是那不幸的0.2%之一。

肺癌是美國最致命的癌症，一年死亡的人數超過乳癌和大腸癌死亡人數的總和。潔米是在2018年被診斷出罹患肺癌，她目前致力於提高大眾對肺癌的認識，也提到生物標記檢測（biomarker testing），她認為就是這個檢測讓醫生找到對她有效的標靶治療，若沒有這個檢測，她相信自己現在已不在人世。

梅約診所（Mayo Clinic）指出，肺癌初期通常沒有症狀，隨著病程演進症狀開始出現，包括久咳不癒、胸部疼痛、咳血、聲音沙啞、呼吸急促和喘息。潔米回想起症狀惡化的情況，那時她跑四分之一英里就氣喘吁吁，她發覺情況不對勁，給第二位醫師診斷，最終發現罹癌。

潔米的醫生無法確知她罹癌的病因，她既不吸菸，家族也無病史，她自己懷疑是因暴露在氡氣（Radon）之下，那是美國人罹患肺癌的第二大原因，僅次於吸菸。

潔米說，人們總認為只要不吸菸就不會得到肺癌，但其實是只要有肺就有可能得到肺癌，和吸不吸菸沒關係，那只是風險因素，乳房也是相同道理，只要有乳房就可能罹癌，而每個人都有乳房。

潔米認為自己很幸運，她遇到很棒的醫療團隊，將生物標記檢測納入她的療程中，該項檢測包括對她腫瘤的基因分析，結果發現可以用一種針對特定突變的藥物來治療她的癌症，醫生們對潔米說化療和放射治療對她無效，若不是醫療團隊的細心照顧，她認為自己不會活到今天。

潔米仍是肺癌第四期患者，但多虧了藥物治療，她的病情得到了藥物誘導緩解。這種緩解無法持續到永久，最終可能她的身體對藥物產生抗藥性，或是她的癌症會找到對抗藥物的方法，她說目前還有兩種其他藥物可供她選擇，以備將來之需。但她希望隨著醫學的進步，未來會有更多治療方案。

潔米說，人們吃藥治療的時間平均只有兩年，而她已進入第七年，每次檢查都提心吊膽，比前一次更恐怖，因為害怕有不好的事發生。

潔米現在盡可能地享受生活，她收養了兩個孩子，目前一個兩歲一個三歲，她還計畫今年到夏威夷慶祝40歲生日，她說她可能本來看不到夏威夷也看不到自己滿40歲，所以今年兩個願望一次實現。

潔米說，她除了想提升大眾對肺癌的認知，也希望改變人們對肺癌患者的看法，她說癌症有很多類型，病患看起來就跟普通人一樣，她在罹癌之前是一個充滿活力、樂觀開朗、風趣幽默、精力充沛、開心快樂的人，確診後她也努力讓自己保持這樣的狀態。

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