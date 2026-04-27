全美最適亞裔居住城市「德州這城市」奪冠 內行人曝原因

Howie分享的研究指出，藍德因亞裔人口比例高、治安佳、學區良好、社區規劃成熟等原因，被視為適合亞裔家庭定居的城市。圖為美國社區示意圖，非新聞事件圖。(路透)

播客節目「THD美籍華人英語訪談秀」(The Honest Drink)近日在小紅書分享一段Podcast討論，主題圍繞「全美最適合亞裔居住城市」，主持人Howie透過ChatGPT整理安全性、教育資源、亞裔比例與房價 可負擔性等條件後，發現德州休士頓的藍德(Sugar Land)被列為綜合排名第一，引發網友熱烈討論。

這段對話源於主持人Aric即將離開居住多年的上海、返回美國生活。面對從高密度大城市轉往美國生活環境，他坦言真正令人焦慮的未必是地理位置改變，而是可能迎面而來的「社會文化衝擊」。節目中也提到，離開熟悉環境後，初期或許會因新鮮感而興奮，但日常恢復平穩後，才會真正感受到生活方式差異。

Howie分享的研究指出，藍德因亞裔人口比例高、治安佳、學區良好、社區規劃成熟，加上德州無州所得稅、房價相較加州 親民，因此被視為適合亞裔家庭定居的城市。節目中更提到，約36萬美元即可購買帶後院、車道的兩層住宅，讓長期住在亞洲大城市的人開始重新思考「空間」的價值。

節目也將上海與美國郊區生活進行對比。上海的優勢在於地鐵便利、生活密度高，即使待在家中也能感受到城市脈動；美國郊區則主打大房子、後院、車道與開車數分鐘即可抵達超市的便利。主持人笑稱，對在都市叢林生活多年的人來說，擁有草坪與後院似乎逐漸成為新的夢想。

不過，這種嚮往也引發反思。節目中有人提到，住進郊區後是否會在兩年後重新想念大城市的熱鬧與便利，仍是未知數；也有人認為，成家後會更重視孩子的成長空間與社區環境，年輕時偏愛城市，人生階段不同，選擇自然會改變。

留言區則出現不同聲音。有網友認同藍德亞裔多、學區好，也補充休士頓附近Katy近年發展迅速，亞洲餐廳與學區表現都不錯；也有人推薦Plano、Cary、The Woodlands、Weston等地。另有網友認為，若不考慮房價，Bellevue、Irvine與灣區仍是亞裔更理想的選擇。同時，也有網友提醒美國郊區生活並非全然輕鬆，包括HOA管理費、房屋維護、園藝成本、氣候與長期開車等現實問題。