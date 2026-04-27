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洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

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洗衣機內部的潮濕環境若未妥善處理，容易累積洗劑殘留與皮脂污垢，進而加速發霉。示意...
洗衣機內部的潮濕環境若未妥善處理，容易累積洗劑殘留與皮脂污垢，進而加速發霉。示意圖。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

不少人在使用洗衣機後，習慣順手把蓋子關上，讓外觀更整齊。不過專家提醒，這個看似日常的小動作，可能讓洗衣槽成為黴菌滋生的溫床。日本媒體「grape」報導，日本家電業者「東芝」指出，洗衣機內部的潮濕環境若未妥善處理，容易累積洗劑殘留與皮脂污垢，進而加速發霉。

業者說明，洗衣槽發霉的主要原因在於「濕氣、洗劑殘渣與衣物污垢」。洗衣完成後，槽內通常仍殘留水分，若再將蓋子緊閉，空氣無法流通，濕氣更難散去，便形成適合黴菌繁殖的環境。

為避免上述情況，專家整理出五大重點，能有效預防洗衣機發霉問題：

一、洗後務必打開蓋子通風

洗衣結束後，建議將蓋子打開，讓空氣流入洗衣槽，加速水分蒸發。即使無法完全乾燥，也能有效降低濕度，抑制黴菌生長。這是最簡單卻最關鍵的一步。

二、洗劑與柔軟精勿過量使用

過量的洗衣精或柔軟精容易殘留在槽內，成為黴菌的養分來源。建議依照標示使用適量，或善用具備自動投放功能的洗衣機，依衣物量精準添加，避免過多殘留。

三、啟用自動清潔功能

現代洗衣機多配備「自動清潔」功能，可在最後沖洗時利用高速水流沖刷洗衣槽外側等看不見的區域。每次洗衣同步清潔，有助減少污垢附著，降低發霉機率。

四、定期清理排水過濾器

排水過濾器是水分與髒污最容易堆積的地方，也常被稱為「黴菌溫床」。建議每次洗衣後檢查並清除棉絮與雜質，避免長時間累積滋生細菌。

五、避免將洗衣機當作髒衣籃

許多人會把待洗衣物直接堆放在洗衣槽內，但潮濕且帶有污垢的衣物正是黴菌最佳養分。建議改用通風良好的洗衣籃存放，清洗前再放入洗衣機。

專家也提醒，若洗衣機設置於陽台或戶外空間，長時間開蓋可能導致昆蟲或落葉進入，此時應以關閉蓋子為原則，並加強其他清潔與防霉措施。

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