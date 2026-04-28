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4月順、5月穩、6月登頂 三星座春夏事業運爆發

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進入5月後，巨蟹座轉向穩健深耕，因長期穩定表現，被同事視為最可靠的問題解決者。示...
進入5月後，巨蟹座轉向穩健深耕，因長期穩定表現，被同事視為最可靠的問題解決者。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ivan S）

2026年進入第二季，整體職場氛圍轉趨穩定，多數人在第一季完成適應與調整後，逐漸站穩腳步。隨著工作節奏明朗、目標愈加清晰，無論是專業能力精進或人際資源整合，皆呈現蓄勢待發的態勢，為接下來的成長與轉變奠定基礎。「搜狐網」命理文章分析，有三個星座踩中這波運勢：4月理順狀態、5月穩住根基、6月直衝巔峰，上演先順後穩再爆發的職場逆襲。

巨蟹座

巨蟹座在春末夏初迎來情緒與事業的同步轉折，4月起逐步擺脫內在消耗與人際敏感帶來的干擾，工作效率明顯提升。

進入5月後，巨蟹座轉向穩健深耕，因長期穩定表現，被同事視為最可靠的問題解決者。

到了6月，前期累積開始發酵，重要任務與機會主動上門，例如被指派主導大型專案並在會議中獲得肯定，或從幕後支援走向對外簡報舞台，成功提升個人職場能見度。

金牛座

金牛座則憑藉長期累積的「複利效應」，在4月迎來成果兌現期。不少人反映過去維繫的客戶開始回流，甚至帶來轉介紹機會，獲得團隊認可。

5月期間，金牛座進入高效率運作狀態，幾乎無明顯卡關，逐漸拉開與他人的差距。

6月則進入收穫高峰，包括公司主動提供升遷或重要專案機會，或在資源分配上獲得優先支持，使整體表現更上一層樓，展現穩紮穩打帶來的長期優勢。

處女座

處女座在此期間則以專業與細節能力突圍，4月逐漸擺脫過去「過於挑剔」的標籤，讓主管重新評價其價值，開始受到依賴。

5月則展現高度穩定性，在專案中提前預判風險並修正方向，確保進度順利推進，降低整體失誤率。

進入6月，處女座迎來事業高峰，可能被指定主導關鍵專案並擁有決策權，或在內部會議中獲公開表揚，逐步成為團隊中具代表性的核心人物。

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