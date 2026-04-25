衣服洗好沒立刻曬、盆栽澆太多水...這些習慣都會讓家裡發霉

洗完澡立刻關浴室門、室內植物水澆太多等生活習慣都會無意間助長黴菌生長。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Malik ）

家中角落牆壁有黑斑或有霉味都令人不舒服，有時一些無意間的生活習慣會助長黴菌滋生，想讓家中無黴的關鍵在於濕度控制，黴菌孢子在空氣中幾乎無所不在，但它們必須找到持續的水源和不流通的空氣才會生長，當室內溼度超過50%時就成了這些真菌的生長溫床。

許多常見的家務活動會不知不覺將水分滯留室內，及早記住這些隱藏的「水分陷阱」可以防患於未然，預防黴菌的形成比等到它們扎根後想清除來得容易。Backyard Garden Lover報導12個無意中助長黴菌滋生的習慣，也提供簡單實用的解決方法。

洗完熱水澡後立刻關上浴室的門看似整潔，但會讓大量水氣滯留在狹小空間內，這些濕氣會聚集在牆壁和磁磚縫隙，成為黴菌的樂園。建議洗完澡後浴室門開著至少一小時，讓濕氣散去，可以用橡皮刮刀刮除玻璃門和磁磚上的水氣，加快浴室的乾燥速度。

很多人一洗完澡或煮完飯就關掉排氣扇，但其實活動結束後水氣仍會在空氣中滯留。應該讓排氣扇在活動完成後繼續運轉20至30分鐘，還要記得讓扇葉和通風罩保持清潔，能更有效排出室內潮濕空氣。

室內植物若澆水過多，土壤就變成潮濕的來源，若土壤長期處於飽和狀態，會向空氣散發水氣，甚至在表面滋生黴菌。澆水前可先用手指檢查土壤是否乾燥，確保花盆底部有排水孔，也要避免讓水分聚積在水盤上。

衣服洗好後別繼續放在洗衣機裡，洗衣槽內幽暗、溫暖又潮濕的環境讓黴菌不到24小時內就在服飾織品和橡膠墊圈上滋長，會讓衣物有難以洗掉的霉味。洗衣程序結束後應立刻將衣服放進烘乾機，洗衣機不用時將門或上蓋打開，讓滾筒徹底通風。

水槽下方的滴水或馬桶後方的緩慢滲漏很容易被無視，但這是結構性黴菌滋生的常見原因之一，少量的水也能浸透地板和櫥櫃，當你在外部看到黑斑時，內部的損害已經很嚴重了。

定期用手電筒檢查櫥櫃內部和踢腳板周圍有無潮濕或變色，在高風險區域安裝簡單的漏水偵測器能及早發現問題。

將儲藏箱緊貼地下室或閣樓的外牆擺放會形成死角，當暖空氣碰到冰冷的牆壁又無處可去時會形成凝結水氣，導致發霉。家具和儲物箱應和牆壁保持3至4英寸的距離；在較潮溼的環境如地下室，可放置濕度設定在45%的除濕機來穩定環境。

在溼度高的地方如浴室、洗衣間和地下室鋪地毯彷彿在地板上放一塊巨大海綿，汙漬和濕氣會滲入地毯纖維和底下的襯墊，維持潮濕狀態，隱密處會發霉。在這些濕度高的房間可選用硬質地的地板如磁磚或乙烯基塑料，因為它們不吸水，若一定要鋪地毯，可用有防潮功能的合成纖維低絨地毯。

紙板基本上是黴菌的食物，因為它們是由有機纖維素製成，放在潮濕處會吸收水氣，變成黴菌的溫床，可改用有密封蓋的塑膠箱，能阻絕水氣也防止灰塵和害蟲侵害。

冰箱底部的接水盤是黴菌生長的熱點，冷凝水加上馬達運作時的熱和水本身的溼氣，讓接水盤成為黴菌溫床。建議每隔幾個月就取出接水盤，以肥皂水和一點醋清洗，並檢查冰箱門的橡膠密封條是否緊實，良好的密封條可以防止形成過多冷凝水。

當飲料或水灑在地毯或沙發上時，用紙巾快速吸水是不夠的，液體會滲入泡棉或填料深處並維持數日，讓內部滋生黴菌。可使用乾濕兩用吸塵器移除纖維中的液體，清潔後用電風扇直吹濕處幾個小時，確保已經乾透。

將大量木柴搬進家裡會為房子帶來沉重的「溼度負荷」，隨著木柴升溫，其中的樹脂和水分會蒸發，讓室內溼度驟升，導致窗戶有水珠凝結，木框和周遭牆壁就可能滋生黴菌。

主要柴堆應置於室外，架高離地並以東西覆蓋好，每次只搬一天份的木柴進屋即可。

冬天使用加濕器能讓環境更舒適，但需搭配溼度計，否則濕度超過55%時窗戶會有冷凝水，天花板角落也可能有黴菌滋生，使用加濕器時應密切注意溼度計，一旦數字達到45%至50%，就應關閉加濕器。