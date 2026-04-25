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搭機時被空服員稱「美人魚」不是稱讚 是暗示乘客有一惱人行為

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搭機時若聽到空服員形容一位乘客是「美人魚」，代表該人佔用太多座位或空間。示意圖，...
搭機時若聽到空服員形容一位乘客是「美人魚」，代表該人佔用太多座位或空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jeffry Surianto ）

如果搭機時聽到機組員說一位乘客是「美人魚」（mermaid），那可不是稱讚，而是代表該乘客的行為令機組員頭痛。Travel + Leisure報導，奢華假期租賃公司Wander的報告指出，飛機上有著完全不同的語言，機組員之間藏有一套非官方的用語和代碼，美人魚指的是占用太多空間，或坐著時腿張太開占到其他座位的乘客。

加州的國際私人飛機租賃與商務專機經紀公司Amalfi Jets執行長、機師瓊斯（Kolin Jones）說，以他的理解，「美人魚」是機組員和空服員之間的俚語，用來形容占用太多空間或張腿坐（manspreading）的乘客。

富比士報導，將乘客稱為「美人魚」是一種間接的攻擊，形容那些藉由佔據好幾個座位來阻止其他乘客坐到自己那一排座位的乘客，這在空位較多的班機上特別常見。

瓊斯說，如果聽到自己被稱為美人魚，不用太擔心，但可能要檢查一下自己占了多少空間，還有是不是侵占了其他乘客的座位空間。

有些航空公司或企業會用「天使」（angel）和「代碼300」（Code 300）指稱機上有緊急醫療狀況。飛機租賃服務公司Cirrus Aviation Services營運總監馬蒂內利（Jason Martinelli）說，機組員用這兩個詞代表一名乘客喪失行為能力、沒有反應或處於嚴重危險中。

此外，Wander的報告指出，「黃色代碼」（code yellow）或「碰碰」（pan-pan）這兩個詞都代表飛行過程中發生醫療事件。

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