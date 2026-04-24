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阿根廷「盲書約會」看不見的牛皮紙書讓讀者更靠近

中央社／布宜諾斯艾利斯24日專電
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阿根廷第50屆布宜諾斯艾利斯國際書展中，「盲書約會」攤位以牛皮紙包裹書籍，僅留下...
阿根廷第50屆布宜諾斯艾利斯國際書展中，「盲書約會」攤位以牛皮紙包裹書籍，僅留下手寫提示，吸引讀者駐足挑選。（中央社）

當閱讀逐漸被手機與串流內容分散，一個問題變得具體：人們還會為書停下腳步嗎？23日開幕的第50屆布宜諾斯艾利斯國際書展中，一種以隱去封面、僅提供簡短提示的「盲書約會」閱讀方式，正吸引讀者重新走近書本，也為書市帶來新的突破方向。

在通膨與消費緊縮的現實下，民眾減少購買書籍，這類被歸為「非必需」的支出，不只是阿根廷出版商與書店面臨的困境，也反映全球實體書市場的壓力。多名書店業者指出，拉美市場近年銷售成長趨緩，讀者購買決策更加謹慎，市場正處於調整期。

在這樣的背景下，一種看似簡單的銷售方式，意外成為布宜諾斯艾利斯國際書展現場焦點。

牛皮紙包裹的書整齊排列，沒有封面與書名，只有幾行手寫文字，這是「盲書約會」。讀者需在資訊有限的情況下做出選擇，讓選書過程從「挑選」轉為一種帶有不確定性的體驗。

在書展攤位上整理書籍的，是書店第二代經營者卡內洛（Santiago Carnero）。這家名為 Mundo Lectura 的獨立書店位於科爾多瓦省（Cordoba），已有逾40年歷史，如今由一家人兩代共同經營。

卡內洛從小在書堆中長大，也正站在書店世代交替的轉折點。隨著閱讀習慣與消費模式改變，他開始思考，如何讓讀者再次對一本書產生興趣。

「盲書約會」的想法來自他日常觀察與閱讀經驗。他提到，過去在小說與浪漫喜劇中曾見過 Blind date（相親或盲目約會）的情境，在未知中相遇、在不確定中做出選擇，他把這樣的概念轉化為書與讀者之間的連結方式。

不同於一般陳列方式，這些書都由團隊親自挑選與包裝，附上手寫簡介與引文。這項嘗試最初僅在店內進行，3年前逐步帶入國際書展，從一小層架擴大至今一個完整攤位。

現場可見不少讀者在攤位前停留，反覆閱讀包裝上的文字，有人與朋友討論，也有人快速做出選擇。民眾佛朗哥（Franco）表示，不知道會拿到什麼書的感覺很好，也讓人願意嘗試原本不會選的類型。

卡內洛認為，書店經營雖是一門生意，但也承載文化意義。他說，人們寫書，不一定只是為了銷售，而是希望被閱讀。他提到，文學讓人得以進入他人的思想與經驗，閱讀其實是在了解他人的人生經驗。

國際書展另一端，則以經典文學回應閱讀的意義。以阿根廷已故作家波赫士（Jorge Luis Borges）為主題的展區，吸引不少參觀者。空間設計融入波赫士作品中經常提及的迷宮意象，觀眾穿梭其中，如同進入他的筆下世界。

迷宮出口處寫著：「人們透過閱讀，走出迷宮。」展區同時播放波赫士晚年影像，這位作家在逐漸失明後，仍透過他人朗讀持續接觸文學。波赫士在影片中說著，在歷史之中，有許多不同形式的「真理」，例如空間中的迷宮，還有時間的迷宮。

在同一個書展空間中，盲書約會與波赫士的迷宮形成對照：一邊吸引讀者走近書本，一邊則引導讀者思考閱讀的意義。

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