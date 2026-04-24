陝高校機器人突轉身抱住女生 網驚：有獨立意識？

機器人突然抱住女生。(視頻截圖)

陝西一高校運動會近日發生意外的一幕，跳舞機器人突然回頭抱住一旁跳舞的女生，現場工作人員迅速上前制止，才將機器人拉開。網友質疑「它有獨立的意識？」學者指出，應為機器人的運動控制異常、動作執行偏差，才發生與真人的非預期接觸。

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上游新聞報導，機器人抱女生的事情發生於陝西的西安歐亞學院23日校運會上，工作人員透露此次機器人與學生社團的聯動表演，是校方豐富大學生活動形式、創新社團文化呈現的積極嘗試。目前女生沒事，事後有媒體想採訪女生，但她都表示沒有意願受訪。

詢問該工作人員，機器人的舉動是否是程序設定時，工作人員稱：「當時我們了解的情況是機器人自己搞錯了。」此事是否是程序故障？該工作人員認同，並表示機器人在跳舞過程中轉頭將女生抱住了，工作人員第一時間上前將女生和機器人分開。

機器人突然抱住女生。(視頻截圖)

工作人員表示，這台機器人由校友企業贊助使用，表演結束之後，機器人也歸還該公司了。詢問了機器人公司，公司解釋，演出現場無人機太多，導致信號干擾，機器人運行異常，「出現意外的可愛瞬間，不是提前安排」。

報導指出，重慶師範大學智能與認知實驗室副主任高桓指出，從目前公開信息看，該事件可能屬於機器人表演過程中的運動控制異常、動作執行偏差或現場安全冗餘不足，不宜解讀為機器人有獨立意識。對於我們AI從業者來說，真正值得關注的是「為什麼機器人在出現異常動作後仍能接觸到真人？」

此前同類事件也有先例。2026年2月，美國加州庫比蒂諾一家海底撈火鍋店內，一台智元機器人（Agibot）在舞蹈表演中突然行為失控，衝撞周圍餐桌，最終數名員工合力將其制伏。