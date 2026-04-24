3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了

3星座隨著年齡增長仍維持原貌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vlada Karpovich ）

「凍齡」、「逆齡」成為不少現代人追求的目標，許多人透過保養、醫美或穿搭，努力讓外表看起來比實際年齡更年輕。然而，也有一群人幾乎不需刻意維持，從學生時期到成年後，外貌與氣質依舊如昔，令人驚嘆「怎麼都沒變」。能夠在歲月流轉中持續展現最自然的自己，無疑是一種難得的魅力，日本媒體「占TV」解析12星座中，被認為「隨著年齡增長仍維持原樣」的3個代表星座。

金牛座

金牛座給人的印象通常溫和內斂，不容易在人群中留下強烈記憶點，甚至常被形容為如空氣般的存在。然而，當人們回頭細想，會驚訝地發現，即使周遭的人已逐漸改變、顯老，金牛座卻彷彿停留在原點，「一直都是這樣啊」成為他們最鮮明的特徵。無論是外貌或待人處事的方式，金牛座往往在不自覺中維持著一貫風格，堪稱「經典款自我」的代表。

射手座

若將射手座從小到大的照片一字排開，很可能會讓人產生錯覺：「是不是臉都沒什麼變？」雖然身形會隨成長而改變，穿著與妝容也會跟隨時代潮流調整，但臉部神情與整體氣質卻彷彿被定格一般，幾乎沒有太大差異。這種從童年延續至老年的一致性，使射手座看起來宛如卡通角色般，具有高度辨識度與親切感。

巨蟹座

重視生活環境的巨蟹座，往往在成長過程中逐漸找到最適合自己的生活與外在風格，一旦確立後，便不輕易改變。對他們而言，「熟悉感」帶來安全感，因此即使年齡增長，也傾向維持既有的樣貌與造型。有人可能從小就是娃娃臉，長大後依然保有稚氣；也有人原本較顯成熟，反而隨年齡增長看起來更柔和。但無論如何，對於認識已久的朋友而言，巨蟹座始終給人「從以前到現在都一樣」的穩定印象。