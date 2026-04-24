冷凍蔬菜難吃可能是煮錯方法 資深美食客提醒5要領

下廚經驗豐富的美食編輯分享烹煮冷凍蔬菜時，需要注意的5件事。蔬菜示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Mateusz Feliksik）

冷凍蔬菜價格實惠，而且已經預先切塊，所以料理起來很方便，可以做為配菜，也能當晚餐的主菜，但烹調冷凍蔬菜時，千萬別比照新鮮蔬菜的處理方式，否則很容易煮出一團沒人想吃的軟爛蔬菜泥。Simply Recipes報導，有超過15年下廚經驗的美食編輯梅根（Meghan Splawn）分享烹調冷凍蔬菜需要注意的5件事。

1. 烹煮前不要先解凍蔬菜

將冷凍蔬菜放在常溫下一段時間，或是前一晚放在冰箱內解凍聽起來是很自然的事，但絕對別這麼做。冷凍蔬菜緩慢解凍時，會泡在過多水分中而變得軟爛，甚至開始烹調前已經口感全無；建議只取出所需份量，並直接以冷凍狀態烹調。

2. 先熱鍋再放蔬菜，別煮過頭

幾乎所有的冷凍蔬菜會先汆燙再冷凍，以維持蔬菜的鮮豔色澤，並且讓烹調更方便。這也代表在烤箱、微波爐或平底鍋中加熱時，蔬菜會迅速釋放蒸氣，所以放入冷凍蔬菜前一定要先預熱鍋具，即使是烤盤也不例外，烹煮至蔬菜變軟就要關火，以免煮過頭。

3. 先撒鹽而不是倒油

如果先倒油或奶油，大火快煮蔬菜時的水蒸氣就會被油封住，無法蒸發。所以蔬菜下鍋後，先撒上適量的鹽調味，烹煮幾分鐘後再加入橄欖油或奶油。

4. 加入酸味增添清新感

蔬菜烹煮完成時，可以加入一點酸味來提味。例如檸檬、萊姆、柳橙或柚子等柑橘類果汁，或是香檳醋、蘋果醋或米酒醋等酸味，都能讓煮熟的蔬菜嚐起來更清新，冷凍蔬菜的效果特別明顯。梅根說，她有時甚至會混合不同醬汁，例如檸檬汁搭配紅酒醋，以增添更多層次的風味。

5. 以新鮮佐料點綴

新鮮香草、檸檬皮屑、切碎的堅果、麵包屑、帕瑪森一類的乾酪，抑或山羊乳酪或菲達乳酪等奶油乳酪，都能讓烹調好的蔬菜增添絕妙風味。不妨自由搭配數種食材，營造風味與口感上的對比，冷凍蔬菜瞬間就不再像是隨手加入的配菜，而是昇華為一道真正的佳餚。