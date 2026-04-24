預算有限？這五個品牌的新車平均不到4萬元

新車價格持續上漲，凱利藍皮書的數據顯示今年3月只有五個主流汽車品牌的平均售價低於4萬元。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Obi）

「今日美國」（USA Today）報導，今年3月只有五個主流汽車品牌的平均售價低於4萬元，新車價格持續上漲，消費者皆能感受到其壓力。

汽車服務和技術提供商「考克斯汽車」（Cox Automotive）旗下的凱利藍皮書（Kelley Blue Book）的數據顯示，今年3月美國消費者購買新車的平均價格為4萬9275元，製造商的建議售價為5萬1456元，比去年2月的平均標價高出3.9%。

平均優惠升至交易價格中位數的7.2%，相當於平均折扣3547.80元，2月的平均優惠是該月交易價格平均的6.9%。

考克斯汽車的執行分析師基廷（Erin Keating）說，儘管購車者擔心油價 上漲，他們仍傾向於選擇更大、更貴的車款，今年3月將近5萬元的平均交易價格反映出市場仍偏好較大、較貴的車款，雖然有價格較親民的車款，但需求仍集中於價格較高的市場。

今日美國的汽車團隊研究了今年3月平均售價低於4萬元的5個汽車品牌，以及他們最便宜的車款。

1. 馬自達（Mazda）

3月平均交易價格：3萬6229元

和今年2月相比：上漲0.4%

在美國販售最便宜的車款：Mazda 3，建議售價2萬4150元

2. 雷諾－日產－三菱聯盟（Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance）

3月平均交易價格：3萬6302元

和今年2月相比：下降1.8%

在美國販售最便宜的車款：Nissan Sentra，建議售價2萬2600元

3. 速霸陸（Subaru）

3月平均交易價格：3萬6229元

和今年2月相比：上升0.4%

在美國販售最便宜的車款：Subaru Impreza，建議售價2萬6595元

4. 現代（Hyundai）

3月平均交易價格：3萬6229元

和今年2月相比：上升0.4%

在美國販售最便宜的車款：Hyundai Venue，建議售價2萬550元

5. 本田（Honda）

3月平均交易價格：3萬6229元

和今年2月相比：上升0.4%

在美國販售最便宜的車款：Honda Civic，建議售價2萬4695元