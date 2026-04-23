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鍋子黏糊別再拚命刷 這一招五分鐘輕鬆解決

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鍋內如果黏滿糖或巴薩米克醋等醬汁，菜瓜布刷洗可能效果不彰，最佳處理方法是利用熱水...
鍋內如果黏滿糖或巴薩米克醋等醬汁，菜瓜布刷洗可能效果不彰，最佳處理方法是利用熱水溶解糖和醬汁。鍋具示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Greta Farnedi）

如果鍋子沾滿燒焦的糖、黏糊的焦糖或巴薩米克醋（balsamic glaze），清理起來可能像一場惡夢，用菜瓜布死命刷洗也不見得能清乾淨，事實上有一個更省事、省時的處理方法，就是利用糖或醬汁易溶於熱水的特性，不用刷到手痠就能輕鬆讓鍋子恢復乾淨。

Delish報導，首先在鍋中倒入足夠的水，確保完全淹沒所有黏膩殘渣，再將鍋子放回瓦斯爐上，以小火將水煮至微沸。若烹飪時曾用過烘焙刷、湯匙、打蛋器或刮刀等廚具，將這些廚具一併放入鍋中，並讓所有黏膩殘渣完全泡在水中。

這一方法的原理是利用糖易溶於熱水的特性，隨著水的溫度上升，原本硬化的焦糖或醋汁就會開始溶解和鬆動，幾分鐘內就能看到黏膩的糖衣從鍋具及廚具上逐漸融化脫落。等到所有焦糖都鬆動後，使用矽膠刮刀輕輕刮除殘留物，接著小心地倒掉熱水，並用肥皂或洗碗精快速清洗鍋具和廚具，以去除最後殘留的糖分。順帶一提，上述方法不僅適合清理黏著的焦糖，處理巴薩米克醋或任何凝固在鍋具上的濃縮醬汁，效果都很好。

關鍵很簡單，別試圖用蠻力對付鍋內汙漬，只要快速浸泡並煮幾分鐘熱水，就能讓棘手的清潔工作變得輕鬆簡單，所以別用菜瓜布費力刷洗，讓熱水來處理這些棘手的汙垢。

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