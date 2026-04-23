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耳垂怪怪的、下顎有點痛？別輕忽這些心肌梗塞危險訊號

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耳垂摺痕可能不只是老化，而是心臟發出的警告訊號。示意圖，非新聞當事者。（取材自p...
耳垂摺痕可能不只是老化，而是心臟發出的警告訊號。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Towfiqu barbhuiya）

照鏡子時，是否發現耳垂上有摺痕？事實上，耳垂摺痕可能不只是老化，而是心臟發出的警告訊號。日本媒體「TRILL News」報導，麻醉科專科醫師松岡雄治指出，從血管角度來看，耳垂與心臟有顯著共同點：兩者皆由全身中最細小的血管供應血液，而且都缺乏「側支循環」（即血管阻塞時的備用血管機制）。因此，這兩個部位對全身性動脈硬化極為敏感。

松岡醫師表示，當耳垂微血管發生慢性血流不足時，會誘發「肌纖維彈性組織病」，導致組織喪失彈性與纖維化，使耳垂像缺水葉片般萎縮，形成深深的摺痕。這項發現早在1973年，由美國弗蘭克（Frank）醫生提出，大量的臨床和解剖學研究也表明耳垂摺痕與冠狀動脈疾病之間的關聯性，並與嚴重的冠狀動脈狹窄息息相關。

松岡醫師建議，平時除了觀察耳垂，還需注意疼痛從原發部位擴散或放射至其他區域的「放射痛」現象。由於心臟與左臂、下顎、牙齒及背部的神經迴路匯集於腦部，當心肌缺氧產生疲勞物質時，大腦常會誤判痛覺來源。

危險訊號包括：運動或爬坡時易喘、左肩至背部感覺沉重、下顎或後牙浮腫疼痛，以及伴隨冷汗的噁心不適。特別是高齡者、女性與糖尿病患者，容易出現非典型症狀。若安靜休息15分鐘後仍感覺疼痛並持續冒冷汗，極可能是心肌開始壞死，應立即撥打急救電話。

松岡醫師提醒，發現耳垂摺痕時無須過度擔心，但應審慎應對。平時做好以下幾點，確實管理自身健康：

一、留意症狀並就醫檢查：留意運動時是否出現持續數分鐘的不適感。

二、每天在家量血壓：每天早晨如廁後量血壓，若收縮壓持續超過 135mmHg，請諮詢醫師。

三、飲食減鹽：例如吃麵時只喝半碗湯，即可減少約1～2克的鹽分攝取。

四、戒菸：透過禁煙門診戒除菸癮。

松岡醫師總結，透過這些「可視化」指標與日常預防行動，能有效降低重症心臟疾病的風險。

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