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沸水可除雜草 這些情況下最有效

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沸水可除雜草 這些情況下最有效

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可以用沸水除雜草，但專家說這方法比較適用於小型或小面積的雜草。雜草示意圖，與本新...
可以用沸水除雜草，但專家說這方法比較適用於小型或小面積的雜草。雜草示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Ries Bosch）

雜草是園藝不可避免的一部分，有些很好清除，有些則需要一些時間和體力；有些人的庭院強調有機，盡量不使用除草劑或化學物質。Southern Living報導，沸水是天然除雜草的方式之一，但比較適合用於小區域或縫隙的小型雜草，而效果要數小時或幾天才會顯現。

澆灌沸水除雜草屬觸殺型除草劑，用於根系淺的小型雜草上效果較佳，根系較深或已長成的雜草效果有限。克萊門森大學推廣服務處居家和園藝資訊中心（Clemson Extension Home and Garden Information Center）消費者園藝專家史密斯（Barbara Smith）說，沸水通常只能殺死植物在土壤上面的部份，無法損害到根系，特別是已經長很久的雜草或只有主根的雜草。

線上種子公司Park Seed的「從種子到湯匙」（From Seed to Spoon）應用程式共同開發者凱莉（Carrie Spoonemore）說，滾燙的水只能對葉片造成傷害，傷不到根系，這就是為什麼這方法比較適合用在小型雜草；沸水的作用是衝擊雜草，傷害植物的細胞最終殺死它們，對新長的、一年生的和小型區域及長在縫隙的雜草特別有效。

Southern Living的植物專家瓦特（Linda Vater）說，她通常會用沸水清除院子裡難以拔除的低矮雜草，例如匍匐通泉草（mazus reptans）。

通常澆了沸水後不久，雜草就會開始枯萎，凱莉說立即的效果大約幾小時至一天就能顯現，但這取決於雜草的品種，想讓雜草完全枯萎可能需要澆好幾次沸水，而雜草若從綠色變成褐色，或看起來很需要澆水代表沸水已起作用，但要讓雜草死透可能需要幾天的時間。

用沸水除雜草有幾項重點要注意。瓦特說，這不能使用於大片雜草，因為太耗時，也可能會傷到土壤和周遭的植物。

若雜草混雜在花圃或可食用植物中生長，就要慎重考慮用沸水除雜草的方法，因為沸水若噴濺到周圍植物或土壤，或直接接觸到熱水，就會造成損害，因此凱莉建議慢慢且小心地把熱水倒到雜草上，避免傷害附近的植物，也要小心周邊的有益昆蟲和土壤中的生物。

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