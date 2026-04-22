5部冷門卻高口碑陸劇 「繁城之下」具電影感、這部主打逆向穿越後勁強

5部「沒爆紅但口碑爆棚」的陸劇名單出爐。圖為「繁城之下」。（取材自豆瓣）

在熱門劇集輪番上陣的影視市場中，仍有不少作品雖未形成爆款話題，卻憑藉劇情與製作累積高度評價。近期「搜狐」整理出5部「沒爆紅但口碑爆棚」的陸劇名單，涵蓋古裝、都市、青春與懸疑等多元題材，成為不少劇迷補劇清單。

其中，由張雅欽、郭迦南主演的「古相思曲」被視為近年低成本製作的代表作。劇情採用「逆向穿越」設定，男女主角時間線錯位——男主的未來正是女主的過去，使兩人每一次相遇都存在情感落差，一方深情、一方陌生，形成強烈情緒張力。整體故事以悲劇美學為主軸，搭配細膩敘事與畫面表現，被不少觀眾評為「後勁強烈」的作品。

都市情感劇方面，蔡文靜、韓東君主演的「裝腔啟示錄」則以寫實風格受到關注。劇情描繪現代男女在職場與情感關係中的試探與拉扯，從彼此「裝腔」到逐步卸下防備，呈現成人世界中微妙的人際互動。該劇以對白與角色心理刻畫見長，被認為更貼近現實情境。

5部「沒爆紅但口碑爆棚」的陸劇名單出爐。圖為「古相思曲」。（取材自豆瓣）

5部「沒爆紅但口碑爆棚」的陸劇名單出爐。圖為「裝腔啟示錄」。（取材自豆瓣）

青春題材「如此可愛的我們」則由田曦薇、李明德主演，以輕鬆溫馨的風格獲得好評。故事圍繞五名青梅竹馬在家屬院成長的日常，透過友情、親情與初戀交織，呈現生活中的細膩情感。該劇節奏輕快，氛圍治癒，被不少觀眾視為「舒壓型作品」。

懸疑類型中，白宇帆、寧理主演的「繁城之下」則憑藉劇情深度脫穎而出。故事從明朝江南小城的一起連環命案展開，隨著案件推進逐步揭露人物之間的利益與秘密。劇情層層反轉，並深入探討人性灰暗面，加上電影感畫面與緊湊節奏，使其在評分平台獲得高分評價。

此外，謝興陽、蘇夢迪主演的「我有一個朋友」則以輕喜劇風格形成差異。劇情設定於虛構武俠世界，講述多名隱姓埋名的高手在小鎮經營店鋪的日常故事，透過荒誕情節與對話製造笑點。雖前期節奏較為特殊，但隨著劇情推進逐漸建立風格，吸引觀眾持續追看。

5部「沒爆紅但口碑爆棚」的陸劇名單出爐。圖為「如此可愛的我們」。（取材自豆瓣）