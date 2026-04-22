不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

消費者報告調查購買大型家電滿意度最高的零售商，第一名為Abt Electronics。示意圖，圖為Home Depot賣場。(路透)

提到購買家電，有些人可能認為直接和製造商購買更省錢，有些人則習慣到當地零售商 和銷售員洽詢，此時挑選可信賴和服務品質好的零售商就很重要，不妨參考非營利組織「消費者報告」（Consumer Reports）的調查結果， 榜單上前幾名的零售商能提供較佳的客戶服務、店內氛圍，和家電安裝選項等，也比較不用擔心購買後遇到問題，其中位於伊利諾州 的Abt Electronics打敗多家知名連鎖零售商，獲得最高分。

House Digest報導，消費者報告會定期向會員進行問卷調查，瞭解各類產品、服務、品牌及零售商消費體驗，近期調查超過9700位會員在大賣場購買洗衣機、烘衣機、烤箱和冰箱等大型家電的滿意度，排序出最適合前往購買家電的零售商。

雖然很多人可能習慣前往知名的大型連鎖賣場購物，但調查中拔得頭籌的並非好市多 （Costco ）、Lowe's或家得寶（Home Depot），顧客滿意度分數最高者為Abt Electronics。Abt Electronics是一家獨立經營的零售商，在伊利諾州格倫維尤（Glenview）設有一間實體店，並同時透過其網站銷售電器。好市多在榜單中排名第五，而家得寶和Lowe's則位於榜單的下四分位數。

Abt Electronics販售小型電器、大型家電和居家用品，賣場占地11萬4000平方英尺，同時店內有7500加侖海水魚缸，以及周末供應的現烤巧克力餅乾讓店內像是「高級購物中心和娛樂中心」，特別吸引人，參與問卷調查者都給店內氛圍打上滿分。

在消費者報告的調查結果中，Abt Electronics總得分比第二名高出七分，榜單上其他零售商的總得分差距都沒有如此大。在家電品牌選擇、客戶服務協助、配送服務與準時性，以及網站易用性等類別中，Abt Electronics均獲得滿分，同時也在大型家電的安裝選項獲得高分，大幅降低了消費者安裝家電時遇到常見錯誤的風險。此外，Abt Electronics還是少數幾家在定價上獲得高於平均分數的大型家電零售商之一。在以微波爐、咖啡機、果汁機等小型家電的零售商調查中，Abt Electronics也因為客戶滿意度評分最高，而位居榜單之首。

該調查中，好市多的排名高於其他任何全國連鎖店或大型量販店；但與Abt Electronics相比，好市多在七項評分類別中的五項類別獲得較低評分，雖然如此，在客戶服務、店內氛圍、家電安裝選項以及網站易用性等類別中，好市多還是獲得高於平均水準的評分。好市多商品以高性價比聞名，其廚房電器的價格往往可勝過大型量販店；但調查顯示，在價格方面，Abt Electronics獲得的顧客滿意度與好市多相差無幾。

該調查中，家得寶和Lowe's的排名均位於榜單末段。Lowe's在七項類別中均獲得平均分數，家得寶的得分與勞氏幾乎相同，不過在居家配送服務的顧客滿意度評分略高於平均。百思買（Best Buy）在調查中排名接近中段，其店內氛圍、居家配送服務，和大型家電安裝服務的評分都高於平均。

最令人意外的可能是Abt Electronics在大型家電的定價竟超越了百思買、家得寶和 Lowe's。很多人認為大型連鎖零售商在各方面都能提供最優惠的價格，但這份調查卻挑戰了這種假設。