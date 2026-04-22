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讓老闆追蹤滑鼠動向？這件事正在Meta上演 理由是為訓練AI

編譯葉亭均／即時報導
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Meta正在美國員工的電腦上安裝新的追蹤軟體，以擷取滑鼠移動、點擊與鍵盤輸入等動...
Meta正在美國員工的電腦上安裝新的追蹤軟體，以擷取滑鼠移動、點擊與鍵盤輸入等動向，並用於訓練其AI模型。（美聯社）

Meta正在美國員工的電腦上安裝新的追蹤軟體，以擷取滑鼠移動、點擊與鍵盤輸入等動向，並用於訓練其AI模型。根據路透取得的內部備忘錄，這是Meta打造可自主執行工作任務的「AI代理」整體計畫一環。

根據Meta的AI研究科學人員21日在內部備忘錄發表的內容，這項名為「模型能力計畫（MCI）」的工具將在與工作相關的應用程式與網站上運作，不時會擷取員工螢幕內容快照，目的是用於改善AI模型目前難以模仿人類使用電腦方式的領域，例如選擇下拉選單、使用鍵盤快捷鍵等操作，「所有Meta員工只要進行日常工作，就能幫助我們的模型變得更好」。

Meta技術長博斯沃思20日在另一份內部備忘錄中表示，公司將加強內部資料蒐集，做為「工作用AI（AI for Work）」計畫的一環，「我們正在建立的願景，是讓代理人負責大部分工作，而我們的角色則是指導、審核並幫助它們改進。」

Meta發言人史東證實，MCI所蒐集的資料將成為投入訓練的內容，不會用於績效評估或其他用途，僅限於模型訓練，且已設有保護「敏感內容」的措施。他說：「如果我們要打造能幫助人們完成日常電腦任務的代理，我們的模型就需要真實的人類操作範例，例如滑鼠移動、點擊按鈕以及操作下拉選單。」

不過，Meta此舉可能引發監控疑慮。耶魯大學法學教授奧珍娃表示，電腦操作紀錄與截圖技術過去多用於偵測員工不當行為或不屬於工作的活動，如果記錄鍵盤輸入，會蒐集更多資料，使白領員工也面臨即時監控的程度。

奧珍娃表示：「在美國聯邦層級，對員工監控並沒有明確限制。」多數州法僅要求企業在監控時須對員工進行基本告知。

相較下，歐洲法規可能禁止此類行為。研究科技與比較勞動法的教授斯蒂法諾指出，在像是義大利等一些國家，使用電子監控追蹤員工生產力是明確違法的；而在德國，法院認為只有在懷疑重大犯罪時，雇主才能使用鍵盤紀錄。

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