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年花30萬才能「生存」 加州女列出開支搬家求解脫

年花30萬才能「生存」 加州女子列出開支搬家求解脫

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洛杉磯一名音樂經紀人分享住在當地的天價開銷，並決定搬到成本較低的科羅拉多州。好萊...
洛杉磯一名音樂經紀人分享住在當地的天價開銷，並決定搬到成本較低的科羅拉多州。好萊塢示意圖，與本新聞無關。(路透)

洛杉磯可能是很多人嚮往的居住地，但近期一位音樂經紀人近期在Instagram上的短片引發熱烈討論，雖然她屬於高收入族群，也已還清房貸，但一家三口每年仍須支付將近30萬的開銷才能維生。

▲ 影片來源：Instagram＠lizkamlet（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Realtor報導，音樂經紀人卡姆萊特（Liz Kamlet）表示，她原本住在好萊塢山莊，雖然已經還清房貸，每年還是需要支出將近30萬元才能在洛杉磯「生存」。她詳細列出了列出開支明細，如每月房屋險、車險及雨傘險總共3400元，她說光是房屋和火災險每月就要花2500元，因為房子估價很高，前段時間好萊塢山莊一帶又發生大火，當地也只有一家保險公司願意承保。車險每個月則要花超過600元，儘管她沒有任何違規或出事故，保費仍然高得嚇人。

卡姆萊特說，房產稅每個月需繳650元，因為她的先生創作歌手畢夏普（Stephen Bishop）在1978年就買下這棟房子，相比有些鄰居每年要繳納3到5萬元的房產稅，她們的繳納金額便宜很多，因為加州的房產稅是根據當初購屋價格而非房屋現值計算。

卡姆萊特的每月其他支出包含物業維護1500元、安全監控1000元、健康保險2400元、雜貨支出和外帶費用各3000元、幼童餐點費為600元、亞馬遜與居家用品為2000到3000元、水電費1250到2000元、三支門號的手機費共350元，總共2萬900元，亦即每年要支出25萬800元，若再加上兒子大學基金等的投資支出，每年就要花費將近30萬元。洛杉磯房產公司Anubis Properties的總裁德魯（Jameson Tyler Drew）說，卡姆萊特顯然屬於較高收入族群，但她對洛杉磯生活所需的保險、稅金及其他開銷的描述十分精準。

卡姆萊特一家現在已經搬到科羅拉多州亞斯本（Aspen），她說此處每項支出都便宜許多，稅率從13%降到4%，讓她們每年能省下1萬1000到1萬2000元；另外每個月在房屋險能省下3525元、物業維護省1300元、安全監控省500元、健康保險省1000元、外帶費省1500元、水電費省1500元。卡姆萊特說，她只是想分享開銷，因為很多人不太談論這種事，而她想讓大家看到洛杉磯的物價到底有多瘋狂。

根據人口普查局（Census Bureau），洛杉磯郡從2024到2025年流失5萬4000人，是當年全美人口下降幅度最大的郡。科威不動產公司（Coldwell Banker）的加州房地產經紀人阿米爾（Cara Ameer）說，愈來愈多人為了尋找生活成本更低的地方而搬離洛杉磯。住在南加州得付出「生活風格和氣候稅」，因為這片區域所提供的海灘、山區到沙漠等景觀，其他地方實在難以匹敵，洛杉磯的掛牌價中位數為112萬9000元，許多人根本買不起。想在洛杉磯購屋年收入至少要超過25萬元，而且這一金額僅是入門門檻。

即便是能負擔加州高昂生活成本的億萬富翁，也正逐漸遷離此地區，部分原因是擔憂加州正在推動的富人稅，將對富豪資產徵收5%的一次性稅款。Google共同創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin），以及Palantir共同創辦人蒂爾（Peter Thiel）等多位知名億萬富翁，已將部分資產從加州轉移至佛羅里達州等稅制更優惠的州。

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