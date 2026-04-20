居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招

良好的清潔習慣能有效維持居家整潔，讓生活更輕鬆。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

近期小紅書一則居家清潔分享引發關注，網友「芮媽生活日記」整理出「全屋5個定期清潔習慣」，主打簡單配方與省力工具搭配，強調能有效維持居家整潔，引起不少網友討論與實測分享。

根據影片內容，芮媽提出5大清潔重點，包括洗手台、家具除塵、地面清潔、廚房排水管及紗窗保養。其中，針對常見發黃的洗手台，建議以牙膏與洗潔精混合，再搭配奈米海綿擦拭，提升清潔效果；家具部分則推薦使用不掉毛抹布，搭配小蘇打與護髮素，降低灰塵附著，同時連門框等容易忽略的細節一併處理。

在地面清潔方面，芮媽強調「先除塵再拖地」，避免毛髮與灰塵殘留，並建議使用熱水與肥皂搭配抹布拖地，達到快速乾燥與去油效果。廚房排水管則可透過小蘇打、洗潔精與白醋混合清潔，再以熱水沖洗，減少異味與小蟲滋生。此外，紗窗清潔則主打免拆方式，以熱水、洗潔精與護髮素搭配刷具處理，提高便利性。

貼文曝光後，吸引大量網友留言討論。有不少人關注清潔工具來源與實際操作方式，也有人表示清潔後效果明顯，「整體看起來更乾淨舒適」。