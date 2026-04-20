單月電費竟比月收入高 她為維持家中暖氣借錢繳帳單

能源價格上漲，很多家庭的電費金額不斷上升，電力系統老舊或氣候波動劇烈的地方漲幅更大。電網示意圖，與本新聞無關。(路透)

西維吉尼亞州 的麗貝卡（Rebecca Michalski）今年2月的電費 帳單高達940元，超過她一個月的收入，她為了讓家裡在冬天能有暖氣可用，借貸支付帳單。麗貝卡非特例，隨著能源價格上漲，很多家庭都感受到沉重經濟壓力，電力系統老舊或氣候波動劇烈的地區電價上漲幅度更大，若帳單已造成沉重壓力，可以以諮詢分期付款、更換節能家電等方式減少帳單金額。

Moneywise報導，麗貝卡靠固定收入過活，今年2月的電費帳單數字高得嚇人，金額為940.08元，這超過她一個月的收入，她為了讓家裡在冬天有暖氣可用，只好借貸支付帳單。

麗貝卡並非個案，她接受採訪時說，她看過有人的家被闖入、電源被切斷，之後只好摸黑生活，她親眼目睹這一切，對很多人來說，這情況也會發生，隨著能源價格上漲，全美很多家庭都感受到經濟壓力，能源負擔能力也成為人們日漸關注的問題。

麗貝卡說，她曾嘗試白天不開燈、晚上只開一盞節能燈來降低電費帳單金額，但她每次看到電費帳單就覺得噁心，還沒打開看就大概知道金額是多少，最害怕的就是看到上面的數字。

麗貝卡在網路上分享自己的苦惱，釣出一堆西維吉尼亞州的居民貼出自己金額超高帳單截圖，並對電費帳單金額之高感到震驚，在某些情況下，電費甚至超過房租和房貸。

美國各地電費和暖氣的成本都在攀升，這讓已經面臨食物、住房和保險費都上漲的消費者雪上加霜。勞工部統計局的數據顯示，過去一年電價上漲5.8%，天然氣和去年同期相比上漲14%，同時美國能源資訊管理局的報告指出，家用電費費率多年來持續上漲，電力系統老舊或天氣波動較大的地區漲幅更大。

此外，極端氣候迫使居民使用更多能源來維持生活安全舒適無虞，公用事業公司也投入數十億升級老舊設備，從傳輸線路到電網都包括在內，這些成本都轉嫁給消費者。

燃料價格的波動加劇了能源價格的波動。由於發電與天然氣密切相關，包括地緣政治衝突在內的全球動盪都可能導致家用電費上漲。

對許多美國人來說，特別是那些收入固定或不高的人，不斷上漲的公用事業帳單讓他們的預算壓力越來越重。能源部用「能源負擔」（energy burden）形容那些6%的收入用於公用事業帳單的人，低收家庭的能源支出通常是高收入家庭的三倍。

對於西維吉尼亞這樣的地方來說，壓力可能更大，雖然該州能源資源豐富，但卻依賴老舊的煤炭設施，維護起來成本更高。智庫「城市研究所」（Urban Institute）的研究顯示，西維吉尼亞州面臨獨特的困境，經通膨調整後的家庭所得自1970年以來持續下降。

雖然沒有快速的解決方案，但消費者可考慮下列幾項作法來應對不斷上漲的電費帳單。第一是可詢問分期付款計畫，許多公用事業單位提供將費用平均分攤至每個月的計畫，可避免季節性費用高峰。

第二是尋求協助，可查詢自己是否符合如「低收入家庭能源援助計畫」（Low Income Home Energy Assistance Program）等計畫的資格，那些計畫可以協助支付暖氣和冷氣費用。

還可以提高能源效率，改用LED燈泡、將縫隙密封以及使用可程式化溫控器，長期下來可以減少能源消耗。最後可以追蹤用電量，許多能源提供單位提供詳細的用電訊息，讓消費者可以檢視究竟是哪裡浪費了能源和金錢。