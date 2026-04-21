年薪中位數破10萬美元 5大AI難取代職業曝光

不少白領擔憂工作會被AI取代；示意圖。（圖／AI生成）

人工智慧AI浪潮席捲全球職場，美國求職網站Resume Genius針對勞動數據與自動化風險進行分析，列出五大最不易被AI取代的高薪職業，這些工作年薪皆超過10萬美元，且預估未來十年成長幅度可觀。

五大AI難取代高薪職業出爐

據GOBankingRates報導，Resume Genius數據顯示，電腦與資訊研究科學家以年薪中位數14萬910美元居首，預估2024至2034年成長率達20%，該職位仰賴抽象思維與原創問題解決能力。

醫師助理與執業護理師分居二、三名，年薪中位數皆逾13萬美元，兩者AI取代風險均為0%，因其工作需要複雜臨床判斷、人際溝通與精準協調，機器難以複製。

獸醫年薪中位數達12萬5510美元，該職位需具備深厚生物學知識、精準手術技能及與飼主溝通能力，自動化風險僅7%。醫療衛生服務經理則以11萬7960美元入列，該角色結合判斷力、領導力與流程管理專長。

1. 電腦與資訊研究科學家 年薪中位數： 14萬0910美元 2. 醫師助理 年薪中位數：13萬2050美元 3. 執業護理師 年薪中位數：13萬2050美元 4. 獸醫 年薪中位數：12萬5510美元 5. 醫療衛生服務經理 年薪中位數：11萬7960美元

年薪中位數破300萬！5大AI難取代職業曝 未來十年仍會成長

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