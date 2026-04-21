人臉辨識不安全 21款熱門手機遭照片破解 這隻旗艦機也中招

部分手機的臉部辨識功能，只要靠照片就可以解鎖，造成資安風險；示意圖。（圖／AI生成）

臉部辨識是目前主流手機中，最直覺且安全的解鎖方式之一。但近期有測試指出，60%的手機很容易被照片欺騙。媒體特別列出高風險名單，涵蓋摩托羅拉、諾基亞、一加與Nothing等知名品牌，共計21款機型，恐讓用戶的個資與電子錢包遭駭客攻擊。

研究揭露 多數手機可被照片破解

每日郵報引述英國產品評測網站Which?指出，臉部辨識看似安全，但實際上不少裝置仍存在漏洞。該機構測試發現，約60%的熱門手機可被簡單的紙本照片騙過，即使是高階機型也不例外。例如售價1099英鎊的Oppo Find X9 Pro，在測試中也一度將紙張上的影像辨識為真人臉部。Which?警告，若遭不法人士利用，可能導致用戶電子郵件被讀取、敏感帳戶密碼遭重設，甚至存取照片與Google Wallet交易紀錄。

技術限制 2D辨識成漏洞關鍵

Which?測試了自2022年10月以來發布的208款手機，其中133款可被照片破解。數據顯示，這項問題並未隨技術進步而改善。2024年測試中，有72%的手機無法辨識照片偽裝，較前一年的53%大幅上升；2025年雖略降至63%，但仍意味多數設備存在風險。報告指出，許多裝置採用2D臉部辨識技術，只能辨識平面影像，缺乏深度資訊，因此難以區分真人與照片。

示警 Android機風險較高

Which?科技編輯芭伯（Lisa Barber）表示，在科技高度發展的時代，手機竟會被平面照片欺騙令人難以置信，但測試結果顯示確實存在此問題。她指出，過去4年測試的大多數Android手機，都可透過2D影像輕易解鎖，且部分製造商未充分提醒用戶相關風險。她建議，用戶應啟用其他更安全的解鎖方式，例如指紋辨識或PIN碼，以提升裝置安全性。

相較之下，部分新款手機在測試中表現較佳。Google Pixel 8、Pixel 9、Pixel 10，以及三星Galaxy S26皆順利通過測試。此外，蘋果的Face ID，以及部分Honor高階Android機型，也較難被照片欺騙。

以下為可被照片破解的高風險機種清單（共21 款）：

Fairphone 6 Honor Magic6 Lite 5G Motorola Moto G75 5G Motorola Edge 60 Pro, Motorola Edge 60 fusion Motorola Moto G56 5G Motorola G86, Motorola Edge 40 Neo Motorola Moto g35, Motorola Moto g55 Motorola Razr 50 Ultra Motorola Edge 50 Ultra Motorola Edge 50 Pro Motorola Moto G73 Nothing Phone (2a) Plus Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro Nothing Phone (3) Nothing Phone (2a) OnePlus 13R OnePlus 13 OnePlus Nord 5 OnePlus Nord CE5 OnePlus 15 OnePlus Nord 3 5G

人臉辨識不安全！21款熱門手機遭照片破解 4萬旗艦機也中招

TVBS新聞網