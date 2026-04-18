我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗24小時變卦再關荷莫茲 川普反嗆「耍小聰明、別想勒索」

買菜愈來愈貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

視力1.0自覺是健康寶寶 醫師曝：「這」疾病恐被疏忽 嚴重會讓人失明

記者陳雨鑫／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
基隆長庚眼科主治醫師呂沛庭表示，正常視神經應呈現飽滿紅潤的色澤，且視神經杯盤比小...
基隆長庚眼科主治醫師呂沛庭表示，正常視神經應呈現飽滿紅潤的色澤，且視神經杯盤比小。（呂沛庭醫師提供）

不少民眾在拿到年度健康檢查報告時，只要看到視力欄位顯示「1.0」，就認為自己的眼睛狀況良好，因而放下心防。台灣基隆長庚眼科主治醫師呂沛庭說，單一視力數值並不代表整體眼睛健康，有些青光眼的患者，視力檢查結果極佳，但患者的眼睛視野早已出現異常，僅單看視力數值就自認健康，反而會延誤疾病發現的時機。

呂沛庭說，不少眼疾在發病初期幾乎沒有症狀，也不影響中心視力，等到民眾察覺視力模糊或視野異常時，往往已對視力造成不可逆傷害。其中，青光眼即為典型案例，現代人天天使用3C，過度用眼使眼壓過高，導致視神經受損，或是視神經血液循環不良，就可能導致青光眼，由於青光眼的疾病初期多從周邊視野逐漸受損，患者即使視力仍維持1.0，也可能已出現視神經損傷，因此，青光眼時常被稱為「視力小偷」。

呂沛庭表示，青光眼診斷不能僅憑眼壓數值判斷，仍需透過完整檢查，包括眼壓測量、視神經影像檢查以及視野測試等，才能綜合評估是否罹病。此外，青光眼一旦造成視神經受損即難以恢復，需長期穩定用藥與追蹤，也只能延緩視野惡化，難以透過用藥痊癒，目前青光眼是僅次於白內障，第二個導致失明的原因。

除青光眼外，慢性病患者也為眼疾高風險族群。呂沛庭表示，糖尿病與高血壓會影響視網膜微血管，可能導致視網膜病變或黃斑部病變，嚴重時甚至影響視力。此類患者不應等到出現不適才就醫，而應定期接受散瞳眼底檢查及相關影像評估，以利早期發現與治療。

呂沛庭說，隨著3C產品普及與用眼時間增加，現代人眼睛負擔加重，單靠傳統視力檢查或驗光已難全面反映眼睛狀況。他建議，長時間使用電子產品者、配戴隱形眼鏡者、接受過近視雷射手術者，以及高度近視或具青光眼風險族群，應定期做全面性的眼科檢查。

基隆長庚眼科主治醫師呂沛庭表示，青光眼視神經則呈現蒼白的色澤，且視神經纖維呈萎縮...
基隆長庚眼科主治醫師呂沛庭表示，青光眼視神經則呈現蒼白的色澤，且視神經纖維呈萎縮凹陷現狀，杯盤比大。（呂沛庭醫師提供）

上一則

紐約植物園5月推「Flower Power」特展

下一則

愈清醒愈孤獨：外表溫和好相處 其實最難交心的3大星座

延伸閱讀

以為只是老花？6旬婦視線模糊、直線變歪 青光眼悄奪走視力

以為只是老花？6旬婦視線模糊、直線變歪 青光眼悄奪走視力
男子眼睛疲勞就點眼藥水 一次車禍發現真正病因「差點失明」

男子眼睛疲勞就點眼藥水 一次車禍發現真正病因「差點失明」
蔣一贇專精全方位眼科、白內障手術

蔣一贇專精全方位眼科、白內障手術
鄭珣眼科醫學博士 專精青光眼、白內障手術治療

鄭珣眼科醫學博士 專精青光眼、白內障手術治療

熱門新聞

4個星座因性格善良、待人真誠，在人際互動中更容易累積好人緣，進而吸引貴人與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Amina Filkins）

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

2026-04-15 21:25
即便樹木就長在家門外，所有權也不一定屬於屋主，在美國未經許可修剪樹木會被罰款，因此做任何動作前最好先了解當地規定或提交申請。修剪樹木示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Zack Masters）

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

2026-04-13 22:30
今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

2026-04-12 00:25
3星座抗壓性很強大。示意圖。（圖／123RF）

吃苦當吃補 3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

2026-04-12 22:25
四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

2026-04-13 00:25
3個生肖在經歷前期波動與壓力後，近期迎來關鍵轉機，無論在事業或財務表現上皆出現明顯改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau ）

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

2026-04-16 22:25

超人氣

更多 >
台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻

台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
3星座談戀愛沒那麼多規矩 他在交往前「越界」也沒關係

3星座談戀愛沒那麼多規矩 他在交往前「越界」也沒關係
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
荷莫茲一日數變 伊朗開了又封 怒批川普全謊言

荷莫茲一日數變 伊朗開了又封 怒批川普全謊言