不是基因 研究發現百歲人瑞有這三特徵

研究發現百歲人瑞在發炎、代謝和氧化壓力等方面的相關蛋白質能維持穩定，或許凸顯生活習慣的重要性。長者示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Age Cymru）

百歲人瑞已成為長壽的現代指標，人們都希望能找出活得長久又健康的秘訣，從地中海飲食、緊密的社交連結到每日規律運動，各種研究似乎已經譜出通往長壽的生活模式，但近期有一項新研究從不同的角度切入，探討百歲人瑞與一般人的身體差異，發現他們的部分生理特徵甚至比年輕人更接近年輕 人的狀態。

mindbodygreen報導，為了瞭解百歲人瑞的身體是否有不同之處，科學家對三組人進行血液樣本分析，包含中年人、80到90歲需要醫療照護者、和100歲上下的人瑞。與其只看基因，該研究更關注血液蛋白景觀（blood’s protein landscape），蛋白質是人體將基因指示付諸實行的產物，影響著發炎程度、代謝、免疫活動和細胞修復；因此科學家總共測量了數百種和心血管及免疫健康相關的蛋白質，勾勒出涵蓋整個生命週期的生物老化詳細快照。

研究目標不僅要觀察哪些蛋白質隨著老化而改變，更在於釐清百歲人瑞是否呈現獨特的模式，或許就能解釋他們如何在生理功能相對完好的情況下，活到如此高齡。結果發現，百歲人瑞並非生理機制完全不同，而是部分生理特徵意外地相似，甚至比年輕二十歲的人更接近年輕人的狀態。

數百種經過分析的蛋白質中，百歲人瑞的一小部分蛋白質展現出「類年輕」的模式。這一類蛋白質與影響長期健康的系統息息相關，如發炎控制、代謝平衡、細胞清理和組織結構完整性。其中最顯著的共同特徵是發炎反應，百歲人瑞的免疫活動更穩定，一般人隨著老化會導致慢性低度發炎相關蛋白質升高，但這些長者體內卻能保持穩定。這項發現很重要，因為長期發炎和心血管疾病、代謝失調和認知衰退有高度關聯性。

另一個關鍵是細胞隨著老化產生的氧化壓力，研究發現百歲人瑞整體維持著較低的基礎氧化壓力。換句話說，他們的身體從一開始受到的「損傷」就比一般人少，而非只是修復損傷的能力更強。

百歲人瑞的代謝穩定度也很出色。此族群的胰島素訊號傳遞，和血糖調節相關的蛋白質維持在平衡狀態，代表數十年的生命中，他們都能穩定控制代謝。所以百歲人瑞並不是生理機制完全不同，關鍵是發炎、能量調節與細胞壓力相關系統似乎能隨著時間保持穩定。

雖然基因確實和老化相關，但這份研究更重要的是，蛋白質模式和生活相關系統的關聯，如發炎、代謝健康及氧化壓力等，都會受到日常生活的影響而改變。代表百歲人瑞不是一蹴可幾，而是數十年身體內部維持平衡、穩定的結果。

雖然沒有人能完全複製百歲人瑞的條件，但影響健康的因素都來自日常習慣，如飲食內容、活動方式、睡眠規律，以及身體處於壓力或發炎狀態的頻率。這項研究凸顯出長壽可能沒有想像中特別，也並非取決於極端的養生方法，而是影響長期健康的因素，如發炎程度、代謝平衡，以及身體每天承受的壓力程度。