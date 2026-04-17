家務不用累到翻 零碎時間做好兩件事「整天神清氣爽」

前一晚把碗盤洗乾淨晾乾，隔天早晨就能騰出更多時間與心靈空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Gustavo Fring ）

早上起床看到家裡乾乾淨淨、整整齊齊，一定能展開愉快的一天。日本媒體「朝時間.jp」分享了由省時清潔專家Ai Senoo（せのお愛）提倡的「夜間重開機習慣」，透過可輕鬆維持的低門檻整理法，為忙碌的早晨騰出更多時間與心靈空間。

報導指出，Ai Senoo是日本知名的整理收納顧問與清潔專家，經常在Instagram和網路媒體分享不花時間與心力的懶人整理術。這次介紹的「夜間重開機習慣」，重點在於利用晚上的零碎時間完成廚房的基本清潔，將客廳雜物歸位，做到這兩件事讓家裡「看起來乾淨」，早上的心情就會截然不同。

Ai Senoo表示，「這些都是我平時在做的事情。」早上起床時，如果看到水槽裡堆滿沒洗的碗盤，一定會感到煩躁。因此，晚上把碗盤洗乾淨，順便擦拭水槽和瓦斯爐周邊，就能讓廚房看起來整潔。

廚房整潔的好處是一起床就能準備早餐，不容易手忙腳亂。關鍵是不需要追求完美，洗好的鍋碗瓢盆也不必收起來，自然晾乾即可。

客廳與餐廳也是一樣。Ai Senoo指出，不必從頭到尾打掃一遍，將亂放的東西歸位，或將東西擺放整齊，視覺印象就會大大改變。「只要感覺整潔就夠了。」

Ai Senoo表示，養成夜間重開機的習慣，有效改變早上起床後的行動效率與心情。不過度努力，在能力範圍內稍微整理一下，就能讓隔天早上的心情更加愉快。