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多位名人分享克服時差一神奇秘訣 按摩師：有生理根據

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Hugh Jackman、Ellen Pompeo等多位明星分享克服時差的秘訣。...
Hugh Jackman、Ellen Pompeo等多位明星分享克服時差的秘訣。機場示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Joyce Romero）

跨國旅行令人興奮，但隨之而來的時差症狀可能讓人難以好好享受假期或投入工作。演員和電視明星經常需要飛往世界各國進行拍攝或宣傳，Travel + Leisure報導訪問多位明星，分享各自的克服時差秘訣，每個人不約而同提到讓身體泡在水中有奇效，像是淋浴、游泳、冷水浴，按摩師表示這背後有一定的生理根據。

認證按摩治療師托馬斯伯格（Kris Thomasberg）說，交替水療（Contrast water therapy）透過促進血管舒張和收縮，增加循環和調節神經系統，有助於緩解時差。這種交互作用能更有效地重設生理時鐘。

以飾演「金鋼狼」聞名的演員休傑克曼（Hugh Jackman）說，他認為海水治療時差特別有效，尤其是早上，只要一下飛機就會到海裡游泳，旅行時他也會堅持規律運動、冥想、喝營養補給品AG1，並空出20分鐘個人時間，讓自己處於最佳狀態。

影集「權力遊戲」的演員特納（Sophie Turner）說，她並不挑剔水的形式，不論是泡澡、游泳或冰浴都能讓她的身體在長途飛行後放鬆下來，也能有效改善時差症狀。因為她是雙魚座，所以需要待在水裡，這讓她感到活力煥發，靈魂得到滋潤。

在電影「魔戒」（The Lord of the Rings）系列飾演精靈王子勒苟拉斯（Legolas）而走紅全球的演奧蘭多布魯（Orlando Bloom）說，他偏好下飛機後馬上到海裡或其他水域游泳，因為他喜歡活動身體和融入環境中。

在影集「實習醫生」（Grey's Anatomy）中演出的演員龐貝歐（Ellen Pompeo）說，她會特別找有冷水浴的旅館，因為冷水浴算是比較新潮、高檔的設施，很多舊旅館可能沒有，不過冷水淋浴或許效果差不多。她也喜歡早上起床後，在旅館泳池內游泳，特別點名紐約市的The Greenwich Hotel和Bristol Plaza。

演員娜歐蜜華茲（Naomi Watts）說，她經常從美國花22小時旅程回到家鄉澳洲，下飛機到旅館後立刻淋浴，讓她神清氣爽繼續一天的行程，不會感覺像行屍走肉。晚上她會泡溫水澡，加點Sleepytime草本茶，然後早點睡覺。夜晚放鬆不僅能舒緩身心，還能重新調整生理時鐘和適應時差。

提供針灸等服務的ORA Method創辦人羅斯（Kimberly Ross）說，傳統中醫上，溫水浴是讓身體在旅行後恢復的最簡單方法之一。長途旅行會久坐好幾小時，血液循環變慢、身體的氣無法正常流動，泡溫水有助改善症狀。

新聞主播海格（Jenna Bush Hager）說，長途旅行後她會活動身體來緩解時差，並且補充大量水分，因為每次搭飛機總讓她感覺脫水，她建議搭機時，每一小時就喝一杯水。她也會隨身攜帶小包食鹽或電解質粉，認為運動、維生素D和大量水分是調節時差的關鍵。

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