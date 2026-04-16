我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

15美元以下 8款必買好市多冷凍食品

20中國學者被拒入美 中方籲別從西雅圖機場入境

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
3個生肖在經歷前期波動與壓力後，近期迎來關鍵轉機，無論在事業或財務表現上皆出現明...
3個生肖在經歷前期波動與壓力後，近期迎來關鍵轉機，無論在事業或財務表現上皆出現明顯改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau ）

隨著時序進入4月，不少人關注運勢變化。根據《搜狐》分析指出，有3個生肖在經歷前期波動與壓力後，近期迎來關鍵轉機，無論在事業或財務表現上皆出現明顯改善，包括屬鼠、屬龍與屬猴。這類型族群多半在低潮期間持續累積與調整，隨著機會浮現，逐步轉向成長與收穫階段，呈現「由困轉旺」的發展態勢。

屬鼠

屬鼠者屬於靈活應變型發展，過去一段時間可能面臨壓力或環境變動，但其觀察力與適應能力使其持續調整方向。其特質在於善於把握機會，並透過策略提升成果。進入4月後，其運勢明顯回升，特別在人際與資源層面出現突破。貴人助力成為關鍵，使其在職場或投資領域中獲得新機會與收入來源。整體而言，屬鼠者的財運呈現快速提升，並具備擴大發展的潛力。

屬龍

屬龍者具備領導與開創能力，過去可能因環境限制或節奏不順而出現停滯狀態。其發展屬於突破型，一旦時機成熟，成長速度較為顯著。4月開始，其整體運勢轉強，逐步突破原有瓶頸。在事業方面，有機會接觸重要專案或決策層，提升影響力與地位；財務方面亦呈現穩定成長，特別是在合作與投資領域中有機會取得回報。整體發展呈現事業與財運同步提升的趨勢。

屬猴

屬猴者以靈活與敏銳著稱，過去多透過嘗試與調整累積經驗。其特質在於能快速掌握市場變化，並轉化為實際行動。在4月期間，其偏財運與機會運明顯提升，特別是在投資或合作方面，容易出現額外收益來源。同時，其在職場中的表現亦持續穩定，能應對複雜情境並創造價值。整體而言，屬猴者的財運呈現多元成長，並具備短期爆發潛力。

生肖運勢

上一則

15元以下 餐飲達人推薦8款必買好市多冷凍食品

延伸閱讀

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」
年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」
四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰
4生肖事業運升溫 屬馬憑經驗勝出、他遇上關鍵升遷契機 

4生肖事業運升溫 屬馬憑經驗勝出、他遇上關鍵升遷契機 

熱門新聞

即便樹木就長在家門外，所有權也不一定屬於屋主，在美國未經許可修剪樹木會被罰款，因此做任何動作前最好先了解當地規定或提交申請。修剪樹木示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Zack Masters）

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

2026-04-13 22:30
4生肖下半生運勢看漲。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

2026-04-09 22:25
今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

2026-04-12 00:25
4個星座因性格善良、待人真誠，在人際互動中更容易累積好人緣，進而吸引貴人與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Amina Filkins）

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

2026-04-15 21:25
3星座抗壓性很強大。示意圖。（圖／123RF）

吃苦當吃補 3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

2026-04-12 22:25
四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

2026-04-13 00:25

超人氣

更多 >
好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕