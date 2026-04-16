15元以下 餐飲達人推薦8款必買好市多冷凍食品

曾在餐飲業工作多年的網站撰稿人Chris Corlew推薦8種他幾乎每次去好市多都必買的冷凍食品。好市多示意圖，與本新聞無關。(路透)

好市多 （Costco ）有琳瑯滿目的冷凍食品，若家裡冰箱夠大，不妨多買一些存放冷凍櫃中以備不時之需。Daily Meal報導，曾在餐飲業工作多年、現在為多個網站擔任撰稿人的科魯（Chris Corlew）分享他每次去好市多幾乎都會買的8項冷凍食品，不但好吃且價格實惠，每一項都不到15元。

1. Valle Nuevo有機芒果丁（Valle Nuevo Organic Mango Chunks）

芒果是熱帶水果，意即美國大部分地區不容易買到芒果，但有了Valle Nuevo冷凍芒果丁，你可以一年四季隨時彷彿置身海灘。購買冷凍芒果丁的優點是這些芒果切得很完美，對於那些不太會把芒果去皮和切塊的人來說簡直是一大福音，既不用自己切，也不用擔心剩下的吃不完，冰起來即可。

2. 科克蘭有機藍莓（Kirkland Signature Organic Blueberries）

新鮮的藍莓很容易變質，你可能在貨架上精挑細選終於找到喜歡的並買回家，結果發現中間的藍莓已經長滿黴菌，冷凍藍莓就能避免這個窘境。科魯說他喜歡把冷凍藍莓加到冰沙裡，妻子喜歡做果醬，而孩子則是當冰品直接吃，是夏日健康又清涼的消暑聖品。

3. 科克蘭有機青花菜花蕾（Kirkland Organic Broccoli Florets）

青花菜是健康又百搭的蔬菜，但清洗和切塊卻很麻煩，買冷凍青花菜小花就能解決這個問題，它們不僅美味，還和任何烤盤料理百搭，也可以搭配義大利麵和米飯。

4. PuraVida 火烤綜合蔬菜（PuraVida Fire Roasted Primavera Mistura）

這款綜合蔬菜一份14.52元，可說是物超所值，裡面有櫛瓜、甜椒和洋蔥，非常好吃，和飯及義大利麵都很搭，不用等到春天到來才能享用，更棒的是不用自己花將近一小時把蔬菜洗洗切切，只要花一分鐘打開冰箱就有蔬菜可以料理。要注意的是這款蔬菜已經調味，一份含有180毫克的鹽，雖然僅占每日建議攝取量的8%，但仍須留意。

5. 科克蘭有機綜合蔬菜（Kirkland Signature Organic Mixed Vegetables）

科魯說，這包綜合蔬菜內有未調味的玉米、豌豆、紅蘿蔔及四季豆，是他搭配豬肉料理的首選，搭配黃洋蔥簡直是炒飯的絕佳拍檔，且因為這包蔬菜沒有調味，因此可依照要搭配的料理選擇調味料，鹽和胡椒是經典組合，蒜粉或洋蔥粉可以提升鮮味，與玉米和豌豆的清甜互相搭配，他最喜歡的調味組合之一是薑黃粉、蒜粉和少許辣椒粉，若用奶油烹飪，薑黃粉會讓鍋裡的食材呈現迷人的橘色，最終味道嘗起來暖呼呼的，對於一道普通的冷凍配菜來說，這樣的成品十足令人印象深刻。

6. 科克蘭脆薯（Kirkland Signature Crispy French Fries）

科魯說，多虧了冷凍食品的創新和氣炸鍋的發明，現在想吃薯條不用出門，科克蘭脆薯已經有加鹽巴，但還是可以依照個人喜好加其他調味料，加點胡椒能讓味道更濃郁，加點蒜粉可以讓味道更上一層樓，只要從冰箱拿出薯條，再鋪在烤盤上或放進氣炸鍋，不用出門也不用自己切馬鈴薯就能大啖美味薯條。

7. 科克蘭起司披薩，四入裝（Kirkland Signature Cheese Pizza, 4-Pack）

如果要推薦科克蘭的冷凍食品，名單絕對有披薩，四片披薩不到15元，美味又物超所值。買這個起司披薩最棒的地方是可以把披薩當成畫布，可以在上面加自己喜歡的配料如洋蔥、甜椒，甚至是前一晚剩的肉，既能清理冰箱，又能在平日忙碌的夜晚快速做好一份晚餐，還能吃到專屬的客製化披薩。

8. Bibigo雞肉香菜迷你餛飩（Bibigo Chicken & Cilantro Mini Wontons）

這款餛飩很好吃，香菜清爽辛香，和雞肉的鮮味非常搭，適合的料理方式很多種，可以煎、蒸或煮餛飩湯，用很短時間就有美味餐點可以吃，價錢比點中式外賣便宜得多。