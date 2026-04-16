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阿提米絲2號幕後要角 林琪兒最懂太空人重返地球感受

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阿提米絲2號幕後要角 林琪兒最懂太空人重返地球感受

中央社／洛杉磯15日專電
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美國太空總署（NASA）太空人林琪兒於4月21日至25日訪問台灣。（美國在台協會...
美國太空總署（NASA）太空人林琪兒於4月21日至25日訪問台灣。（美國在台協會提供）

美國台裔太空人林琪兒多年協助訓練阿提米絲2號4名太空人，任務完成當天，他登全國電視直播，講解太空人重返地球，如同「4倍體重壓在胸口」。

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人林琪兒（Kjell Lindgren）21日起訪台。阿提米絲2號（ArtemisII）太空船10日完成人類50多年來首次繞月任務，濺落加州外海。林琪兒身為飛行作業局副局長，參與太空人訓練多年。

阿提米絲2號成功濺落當天，林琪兒登上福斯新聞（Fox News）、哥倫比亞廣播公司（CBS）直播，以自己兩度執行太空任務，在太空站生活311天經驗，為觀眾解說。

他解釋，太空船利用地球大氣層的阻力，時速從2萬5000英里降至零，太空人會承受自身體重4倍的重力，「就好像有東西重重壓住胸口」。他說，這是返航時必經的體驗，「我知道他們一定抱著興奮而且期待的心情」。

林琪兒過去2次任務，分別在太空站生活約6個月之久。他解釋人體重新回到地球之後，最需要重新適應的是平衡感以及「你的大腦必須重新理解，你的身體要花多大力氣承受重力」。

他說，為了幫助身體在返航的時候適應重力，他在太空站上每天要花2個小時運動，保持身體強壯。阿提米絲2號的太空人執行任務10天，可能會有點頭暈、失去平衡感，但他們沒有流失太多的肌肉和骨骼密度，適應會比較快。

林琪兒身為飛行作業局副局長，參與這次4名太空人訓練，既是長官也是老同學、好朋友。他在直播訪談說，「這次任務4名太空人，2名是我同學，另外2名也是很好的朋友」。

當太空船濺落加州外海時，他人在控制室後方的觀景台，與太空人家屬一起觀看直播。他說自己經歷兩次任務，最能體會家人心情，一定非常緊繃；但所有人對NASA有信心，這靠著龐大團隊合作、精密分工，目標就是確保太空人平安回家。

加州 太空人 NASA

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