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「5大熱門副業」每月多賺6000美元 外送、租賃上榜

TVBS新聞網／編輯 謝景沛 報導
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美國勞工示意圖。（圖／AI生成）
美國勞工示意圖。（圖／AI生成）

想要透過副業增加收入，卻擔心國稅局（IRS）找上門嗎？理財媒體GoBankingRates近日發布報告警告，即便只是輕鬆的斜槓兼職，收入一旦累積超過6000美元，就必須申報收入並繳稅。報導特別點名了5種最受歡迎、且「極容易」突破此門檻的熱門副業。

共享車司機

投身Uber或Lyft等平台賺取油錢，是許多人的首選。根據數據顯示，共享司機平均月收入可達3660美元。即便只是利用每個月幾個周末出車，累積收入也將迅速突破6000美元，觸發1099表格的申報義務。

美食外送員

使用Uber Eats或DoorDash等平台進行外送，在節慶或尖峰時段的收入累積速度驚人。統計指出，外送員平均月收入約為3198美元。這意味著在忙碌的一、兩週內，您的收入極可能就已經超過了課稅門檻。

創意自由職業

包括文案撰寫、平面設計或各式專案外包。對於具備專業技能的斜槓族來說，這類工作含金量極高。兼職創意工作者的月薪甚至能超過6000美元，稅務申報幾乎是無可避免的未來。

線上網拍與轉售

在eBay或Etsy等平台銷售手作商品或二手物。許多人以為這只是清理舊物，但只要產生獲利，這就是課稅所得。以Etsy賣家為例，平均月收入可達2965美元，利潤極易跨過6000美元。

短期租賃服務

透過Airbnb出租閒置房間、車庫甚至是整棟房屋。根據數據監測，Airbnb房東的月收入中位數約為2408美元。通常僅需一個周末的成功出租，租金收入就會立即引起國稅局的注意。

美媒揭「5大熱門副業」每月多賺19萬台幣　外送、租賃上榜

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