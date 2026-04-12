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不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

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今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexel...
今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

馬年到來，不少人期待運勢轉變與發展契機。根據《搜狐》報導，有4個生肖在此期間逐漸擺脫分心與猶豫，轉向專注與行動導向，進而在事業與財務上取得明顯突破，包括屬牛、屬虎、屬蛇與屬馬。這類型族群多半在過去累積經驗與調整方向後，於馬年迎來關鍵成長期，使收入與發展同步提升。

屬牛

屬牛者向來以穩定與耐力見長，過去雖可能受到外在環境干擾而分散精力，但整體仍維持踏實發展步調。其特質在於持續投入與細節導向，重視長期成果。進入馬年後，其專注力明顯提升，逐步聚焦核心工作與目標，使效率與成果同步增加。在職場上，其穩定表現獲得肯定，升遷與加薪機會增加。整體而言，屬牛者透過專注與累積，使事業由穩定轉向成長，財務狀況亦隨之改善。

屬虎

屬虎者具備行動力與開創精神，過去在決策上可能存在觀望情形，但在馬年中轉為積極進取。其發展屬於突破型，擅長抓住機會並推動變革。在此期間，其決策速度與執行力提升，能主動拓展新領域或提出創新方案，帶動整體發展。其領導能力亦逐步展現，促使團隊凝聚力與績效提升。隨著事業版圖擴大，收入呈現明顯成長，整體運勢呈現快速上升趨勢。

屬蛇

屬蛇者以理性與判斷力著稱，過去多透過觀察與分析累積經驗。其特質在於冷靜應對與策略規劃，能在複雜環境中維持穩定判斷。馬年期間，其洞察力與決策能力進一步發揮，在投資與工作領域中展現精準判斷。其不再盲目跟隨趨勢，而是選擇適合自身的機會進行布局，使收益穩定提升。在職場表現方面，也因效率與成果提升而獲得回報，整體財運呈現穩中增長的態勢。

屬馬

屬馬者在馬年迎來能量提升期，其原有的行動力與企圖心在此時更加明顯。過去若存在停滯或猶豫，於此階段逐漸轉為積極進攻。在事業發展上，其不再滿足現狀，主動尋求突破與擴展機會，包含人脈經營與合作資源整合。其優勢在於持續行動與抗壓能力，使其能克服過程中的挑戰並取得成果。整體而言，屬馬者在馬年呈現快速成長與成果轉化的發展趨勢，收入亦隨之提升。

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