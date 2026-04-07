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日經：蘋果首款摺疊iPhone遇工程挫折 恐延後出貨

中央社台北7日綜合外電報導
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美國蘋果公司（Apple）的首款可摺疊iPhone智慧手機在工程測試階段遭遇挫折...
美國蘋果公司（Apple）的首款可摺疊iPhone智慧手機在工程測試階段遭遇挫折，可能導致量產和出貨時程延後。路透

日經亞洲（Nikkei Asia）引述數名知情人士報導，美國蘋果公司（Apple）的首款可摺疊iPhone智慧手機在工程測試階段遭遇挫折，可能導致量產和出貨時程延後。

消息人士指出，摺疊iPhone的工程開發相關問題比蘋果原先預期複雜，需花更多時間解決，因此最壞情況下首批出貨可能延後數月。據悉有少數零件供應商已獲通知可能需將生產時程延後。

其中1名知情人士說，摺疊iPhone本月進入至關重要的工程驗證測試（EVT）階段，從現在到5月初極其關鍵。

另1名人士指出，摺疊iPhone若延後推出，與零件或材料短缺完全無關，主要是因為工程挑戰。

備受期待的摺疊iPhone若出貨時程延宕，恐怕會衝擊蘋果的行銷策略。蘋果對於今年將推出的iPhone系列新機寄予厚望，並寄望首款摺疊機種拉抬整體需求。

日經亞洲先前報導，蘋果已調整今年iPhone上市策略，為了優先推出包括可摺疊iPhone在內的高階機種，並將有限的記憶體晶片和其他關鍵資源供應做更好分配，因此將標準款iPhone的生產工作延到明年初。

iPhone新機依慣例在9月底出貨，且須通過縝密規劃的一系列階段，依序是新產品導入（NPI）、工程驗證測試、設計驗證測試（DVT）、生產驗證測試（PVT）、試產及量產。

根據日經亞洲向產業主管和市場專家所做的供應鏈調查，蘋果計劃首批摺疊iPhone產量約700萬至800萬支，占其今年預計推出的iPhone新機系列初步規劃產量的不到10%。

Apple iPhone 供應鏈

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