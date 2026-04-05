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幻滅 東京迪士尼樂佩公主慘遭烏鴉「剃頭」畫面 網驚：變瘋婆子

TVBS新聞網／編輯 謝景沛 報導
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東京迪士尼度假區。(路透)
東京迪士尼度假區。(路透)

即使在「地球上最神奇的地方」，偶爾也會發生令人哭笑不得的意外。近期全球兩大迪士尼樂園接連傳出「災難性」現場：東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）的新園區長髮公主慘遭烏鴉「洗劫」；而巴黎迪士尼剛開幕的《冰雪奇緣》園區，超人氣角色雪寶（Olaf）則在眾目睽睽下發生故障倒地。

在東京迪士尼海洋最新開幕的「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs）園區中，著名的長髮公主塔成了大自然弱肉強食的戰場。根據社群平台X瘋傳的影片，兩隻烏鴉被目擊停留在樂佩公主（Rapunzel）的頭上與窗台。

這兩隻烏鴉並非在聽公主唱歌，而是猛烈地從機械人偶頭上扯下標誌性的金色長髮。影片中可以看到烏鴉嘴裡塞滿了金絲，顯然是看中了這些柔軟的纖維作為築巢材料。儘管「秀髮」正被瘋狂啃食，機器人公主仍敬業地搖頭晃腦、繼續歌唱。這一幕被遊客形容為「超現實且好笑」，甚至有網友打趣道：「那頭髮看起來確實很適合當巢穴。」目前據傳該人偶已暫時從窗口移除修繕。

▲ 影片來源：X平台@ssj5m2（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

然而在巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris）備受期待的「冰雪奇緣世界」也傳出意外。園方引進了由迪士尼想像工程（Walt Disney Imagineering）研發、結合 AI 技術的高科技雪寶機器人，能與遊客進行即時互動。

不過，在 3 月 29 日的首演場次中，這台造價不菲的機器人在與漢斯王子（Prince Hans）同台演出時，突然雙眼圓睜、全身僵硬，隨後直挺挺地向後倒在人行道上。衝擊力導致雪寶招牌的「胡蘿蔔鼻子」當場噴飛，現場孩童尖叫聲不斷。隨後工作人員冷靜地撿起鼻子並將「昏迷」的雪人抬走。影片在 TikTok 曝光後，網友紛紛笑稱：「雪寶可能需要來杯咖啡提神。」

幻滅！東京迪士尼海洋樂佩公主慘遭「剃頭」畫面曝　網驚：變瘋婆子

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