拒穿老年裝 61歲女與89歲母示範優雅穿搭：老了也愛美

網友分享自己與89歲老母親的穿搭。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@özlem kara）

人老心不老！小紅書 網友「巧兒」分享61歲的她與89歲母親共同的日常穿搭與生活片段，強調「從不穿老年裝」，展現跨世代的時尚態度與生活美學，引起大量網友共鳴與爭論。

巧兒表示，自己與母親外出逛街、喝下午茶時，並未刻意打扮，而是選擇「舒服又好看」的服裝。89歲母親偏好溫柔針織開衫搭配圓點圍巾，展現優雅氣質；61歲的她則以百褶裙搭配白襯衫，營造隨性文藝風格。她強調，穿搭不應被年齡定義，「好看和年齡無關，自信與熱愛才是最好的配飾」。

巧兒也提到，外界常認為年紀大就該「安分」，但她與母親選擇用穿搭與生活方式打破框架，透過逛街、拍照與日常儀式感，將平凡日子過出質感，並形容「最好的陪伴，就是和媽媽一起慢慢變老，也慢慢變美」。

不少網友紛紛分享自身經驗，表達「不穿老年裝」的共識。有76歲網友表示「堅決不穿老人裝」，也有人稱這是自己一生追求的目標；另有63歲、50歲等不同年齡層網友響應，認為穿搭應該忠於自我，而非迎合年齡標籤。

同時，多數留言對母女狀態感到驚艷，不少人直言「看起來年輕20歲」、「61歲像30多歲」，甚至有人質疑實際年齡，顯示整體氣質與穿搭確實帶來強烈減齡效果。也有網友認為關鍵在於體態、身材與精神狀態，認為「心態年輕才是真正年輕」。

不過，討論中也出現不同觀點。有網友指出所謂「老年裝」其實多與價格與實用性有關，並非審美問題；也有人認為穿搭應以舒適為優先，不必刻意追求年輕化。另有聲音質疑高齡者穿高跟鞋或長裙的安全性，以及部分搭配是否適合日常活動。

此外，「老年裝」定義本身也成為討論焦點。部分網友認為審美本就多元，不應被單一標準限制；巧兒則回應，美感仍有其基本原則，如比例、色彩與搭配的協調性，強調她所提倡的並非否定某類服裝，而是追求「不被年齡限制的穿搭」。