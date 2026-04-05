我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

拒穿老年裝 61歲女與89歲母示範優雅穿搭：老了也愛美

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享自己與89歲老母親的穿搭。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.c...
網友分享自己與89歲老母親的穿搭。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@özlem kara）

人老心不老！小紅書網友「巧兒」分享61歲的她與89歲母親共同的日常穿搭與生活片段，強調「從不穿老年裝」，展現跨世代的時尚態度與生活美學，引起大量網友共鳴與爭論。

巧兒表示，自己與母親外出逛街、喝下午茶時，並未刻意打扮，而是選擇「舒服又好看」的服裝。89歲母親偏好溫柔針織開衫搭配圓點圍巾，展現優雅氣質；61歲的她則以百褶裙搭配白襯衫，營造隨性文藝風格。她強調，穿搭不應被年齡定義，「好看和年齡無關，自信與熱愛才是最好的配飾」。

巧兒也提到，外界常認為年紀大就該「安分」，但她與母親選擇用穿搭與生活方式打破框架，透過逛街、拍照與日常儀式感，將平凡日子過出質感，並形容「最好的陪伴，就是和媽媽一起慢慢變老，也慢慢變美」。

不少網友紛紛分享自身經驗，表達「不穿老年裝」的共識。有76歲網友表示「堅決不穿老人裝」，也有人稱這是自己一生追求的目標；另有63歲、50歲等不同年齡層網友響應，認為穿搭應該忠於自我，而非迎合年齡標籤。

同時，多數留言對母女狀態感到驚艷，不少人直言「看起來年輕20歲」、「61歲像30多歲」，甚至有人質疑實際年齡，顯示整體氣質與穿搭確實帶來強烈減齡效果。也有網友認為關鍵在於體態、身材與精神狀態，認為「心態年輕才是真正年輕」。

不過，討論中也出現不同觀點。有網友指出所謂「老年裝」其實多與價格與實用性有關，並非審美問題；也有人認為穿搭應以舒適為優先，不必刻意追求年輕化。另有聲音質疑高齡者穿高跟鞋或長裙的安全性，以及部分搭配是否適合日常活動。

此外，「老年裝」定義本身也成為討論焦點。部分網友認為審美本就多元，不應被單一標準限制；巧兒則回應，美感仍有其基本原則，如比例、色彩與搭配的協調性，強調她所提倡的並非否定某類服裝，而是追求「不被年齡限制的穿搭」。

小紅書

上一則

劉文正親自致電巫啟賢 他不信是本人 反嗆「我還費玉清咧」

下一則

早上起不來？研究揭iPhone、三星效果最佳鬧鐘鈴聲 不是愈吵愈好

延伸閱讀

退休後再旅遊不現實？她力推趁年輕有體力去玩：別將快樂延後

退休後再旅遊不現實？她力推趁年輕有體力去玩：別將快樂延後
5天大豐收 牛奶盒「種豆芽」實現青菜自由

5天大豐收 牛奶盒「種豆芽」實現青菜自由
年收逾20萬卻負債累累 44歲灣區護士兩年還清百萬債務

年收逾20萬卻負債累累 44歲灣區護士兩年還清百萬債務
以為存款綽綽有餘卻遇3意外 63歲主婦為錢出去打零工

以為存款綽綽有餘卻遇3意外 63歲主婦為錢出去打零工

熱門新聞

專家建議，早期退休除了需要積極的理財規劃，社會連結才是維持健康心理的關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

37歲高薪菁英存夠錢宣布「再也不工作」 三個月後變化令老父憂心

2026-04-02 20:25
洗毛巾和浴巾時加入約半杯小蘇打，就能洗出像飯店那樣蓬鬆柔軟的毛巾。毛巾示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mads Leif Hansen ）

洗浴巾時加入一物 洗後如飯店毛巾般蓬鬆柔軟

2026-04-01 22:25
專業飛釣手兼前魚販推薦到超市選購海鮮的五個秘訣。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mike Bergmann）

專業釣手分享買海鮮必知5秘訣 這種常見魚絕不買

2026-04-01 19:25
鄧麗君逝世31年至今，依然是歌迷心目中永遠的「一代歌后」。(阿爾發音樂提供)

鄧麗君驟逝31年真相首曝 管家被下封口令「延誤救援臨終前手腳痙攣」

2026-04-01 23:27
三星座在年齡增長後，更容易出現「我行我素」的自我中心傾向。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina）

3星座年紀愈大愈頑固 他死腦筋覺得自己是老大

2026-03-29 00:25
金牛座在情緒掌控上表現相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

穩定冷靜「不做衝動決策」 12星座情緒管理能力他最突出

2026-04-02 22:25

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避