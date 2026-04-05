12星座雷點大公開 金牛討厭沒品話題、他最厭惡沒分寸的人

金牛座遇到低俗話題時會變得不悅。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Timur Weber）

想要了解一個人會在什麼情況下變得不開心，往往需要長時間相處才看得出來。因此，如果能在變熟之前就先掌握這些特點，無疑會對社交更有幫助，與其覺得麻煩或難以理解，不如轉念看成「正因不同才有趣」。日本 媒體「占TV」解析，12星座各有什麼容易被觸犯的雷點，若能用正向的態度面對差異，溝通就會變得更加輕鬆愉快。

牡羊座

當別人表現出無聊態度時會不開心。牡羊喜歡帶動氣氛、讓大家開心，若努力不被認可就會失落，覺得氣氛低迷難以接受。相反地，只要被說一句「很好玩」，心情就能立刻好轉。

金牛座

遇到低俗話題時會變得不悅。重視品味與美感的牡牛，難以接受過頭玩笑或黃色笑話，也討厭餐桌禮儀差的人。一旦產生反感就會封閉內心，因此與其相處要注意分寸。

雙子座

無法參與對話時會鬧情緒。熱愛聊天、對各種話題敏感的雙子，把交流視為樂趣，被排除會感到壓力，可能硬插話或轉向社群尋求關注。相對地，被稱讚博學會讓他們非常開心。

巨蟹座

發現自己被蒙在鼓裡時會不安與生氣。重視群體與歸屬感的巨蟹，若只有自己不知道事情，容易覺得被排擠。性格敏感，需要他人多加體貼與照顧。

獅子座

當有人比自己更搶眼時會不爽。喜歡成為焦點的獅子，會與對方較勁甚至誇大表現。但只要被肯定最耀眼，就會馬上心情大好，甚至回過頭稱讚別人。

處女座

環境過於吵鬧時會變臉。冷靜且重視秩序的處女，討厭過度喧嘩或混亂場面，也不喜歡髒亂。遇到失控場面會選擇離開，因此與其相處需保持基本分寸與整潔。

喜歡成為焦點的獅子，只要被肯定最耀眼，就會馬上心情大好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@olia danilevich）

天秤座

氣氛被破壞時會不開心。重視和諧與人際關係的天秤，對不顧他人、破壞氣氛或任性的人會嚴格對待。傾向以群體意見為主，會果斷疏遠評價差的人。

天蠍座

被強行拉近距離時會反感。慢熱的天蠍，討厭過度親密或探問隱私的人，會覺得對方沒分寸而刻意保持距離。建立關係需要時間，應該循序漸進。

射手座

被長時間束縛時會煩躁。崇尚自由的射手，討厭冗長會議或擁擠空間，容易感到窒息。適時給予休息與空間，能讓他們恢復好心情。

摩羯座

被輕視時會渾身低氣壓。自尊強且有野心的摩羯，對自身努力成果十分重視，不容被看低。通常不會情緒失控，而是理性反擊；若被肯定，則樂於分享經驗。

水瓶座

被強加規則時會炸毛。重視自我理念的水瓶，只接受有道理的規範，對無理由的傳統會拒絕，甚至尋求同伴一起反抗，強調自身價值觀。

雙魚座

理想被嘲笑時會受傷。重視夢想與感性的雙魚，無法接受被否定幻想或興趣，容易退縮。即使無法認同，也應給予傾聽與尊重。