「白日提燈」口碑翻車？3大爭議：迪麗熱巴、陳飛宇少了CP感

近期古裝偶像劇「白日提燈」開播後數據表現亮眼，不僅預約量突破數百萬，平台熱度亦迅速衝高，話題席捲社群。（取材自豆瓣）

近期古裝偶像劇「白日提燈」開播後數據表現亮眼，不僅預約量突破數百萬，平台熱度亦迅速衝高，話題席捲社群。不過隨著劇情播出，網路評價卻出現明顯反轉，從原先被看好為年度爆款，到出現大量負評聲浪。綜合陸媒「搜狐」報導與網友觀點，多數討論集中在演員表現、角色適配與劇情製作等層面，呈現「高開低走」的評價分歧。

劇中男主角由陳飛宇飾演少年將軍，原設定具備強大戰力與複雜背景，但不少觀眾認為其演出未能展現角色應有的氣勢與層次。無論是動作戲的力度、情緒轉折或眼神表現，皆被批評較為單一，難以支撐角色設定。有人認為他演少年將軍氣勢不足，打戲無力缺乏武感；妝容過白跟「逐玉」裡的張凌赫一樣遭譏「粉底液將軍」，騎馬出場氣質溫吞，缺少英氣與殺伐果斷。

女主角迪麗熱巴 則被認為面臨「狀態與角色落差」問題。她在劇中飾演擁有數百年歲月的鬼王，需兼具強勢與少女感，但部分觀眾指出，其外型呈現較為成熟，與角色設定之間產生違和。鏡頭下她顯得疲憊，即使重度磨皮仍難掩法令紋與細紋，少了靈動輕盈，多了成熟滄桑，與「四百歲少女」設定明顯違和。也有聲音認為，角色塑造未充分展現人物魅力，使其表現未能完全發揮。

作為主打人鬼戀題材的作品，男女主角之間的情感張力成為關鍵。不過多數觀眾反映，兩人同框時缺乏戀愛氛圍與互動火花，反而呈現出明顯的「姐弟感」。

部分評論指出，角色設定原為強強對決的宿命關係，但實際呈現未能建立足夠情感連結，使觀眾難以投入劇情。無論是對視戲份或親密互動橋段，皆被認為缺乏說服力，成為影響觀劇體驗的重要因素。

除了演員表現外，劇情與製作同樣成為討論焦點。有觀眾指出，前期劇情節奏與角色動機交代不清，導致人物立體度不足，難以理解角色行動邏輯。

在製作層面，雖然特效團隊與場景設計具備一定水準，部分畫面亦獲得肯定，但也有意見認為整體質感不夠精緻，戰爭場面略顯混亂，未能有效凸顯角色能力與劇情張力。整體呈現被認為與宣傳時的高期待存在落差。

隨著劇集播出，網路評價快速分化。部分平台評分出現下滑趨勢，評論區亦充斥對演技與劇情的批評聲音，如「缺乏代入感」、「演出僵硬」等。同時，也有觀眾肯定其美術設計、特效畫面與部分橋段表現，呈現正反並存的情況。此外，劇集宣傳與實際內容之間的落差，也被認為放大觀眾失望感。在高強度行銷與高期待值下，一旦內容未達預期，口碑反彈更為明顯。

整體而言，「白日提燈」目前呈現出「熱度高、評價分歧」的市場狀態。觀點普遍認為，若後續劇情能強化角色動機、提升情感鋪陳與製作細節，仍有機會扭轉口碑。在古偶劇市場競爭激烈的背景下，單靠流量與話題已難以支撐長期表現，劇情品質與演員表現仍是關鍵因素。「白日提燈」能否從爭議中翻身，成為後續關注焦點。