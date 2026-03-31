年輕族群照顧長照失能家人陷「盡孝道」道德綁架 若未照顧常有罪惡感

年長失能者照顧工作多落在家人身上，特別是年輕照顧者，承擔更多身心負擔。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，其中，18歲以下未成年照顧者缺乏自我表意能力，更需要給予支持。（123RF）

「小五時，爸爸的思覺失調症發病了，當時感覺天要塌了、家要垮了。」30多歲蕭先生說，爸爸發病後，陸續出現幻聽、幻覺及自殺，也使得媽媽的精神狀況變的不好，他承擔父母情緒，心理飽受壓力，也改變了自己的個性，呼籲社會應給予未成年照顧者更多關懷。

台灣步入超高齡社會，許多年長失能者照顧工作，多落在家人身上，特別是18歲以下未成年照顧者，承擔更多身心負擔。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，18歲以下未成年照顧者缺乏自我表意能力，更需要給予支持。

蕭先生表示，11歲、小學放學回家，家中的客廳沒有開燈，只開了一盞光線暗淡的小橘燈，爸爸就坐在客廳的椅子上抽菸，媽媽則是披頭散髮的坐在房間，「整個氣氛充滿窒息的感覺」，而這是他有生以來印象最深刻的場景。

蕭先生說，媽媽面對爸爸發病，曾對他說，「天要塌下來了，怎麼辦？」他不加思索的説，「我來扛」，當時他的內心十分憤怒，感覺這一切的元兇，就是爸爸。他說，爸爸發病後出現被害妄想，時常出手毆打媽媽，當時他只想快點長大照顧媽媽，直到國高中才能阻擋爸爸打媽媽。

爸爸發病後，家中經濟狀況仍可維持，因此，他看著鏡子中自己說，「非洲的小孩都沒有飯吃，我有什麼好可憐的」。蕭先生因此改變個性，首先告訴自己絕對不能哭，強迫自己長大，並假裝自己過的很好，在同學面前是大家的「開心果」。但他說，這時宛如戴上面具，不想讓外界不好的氣氛，影響自己，也不被允許展現脆弱。

蕭先生回想，小學時，爸爸曾自殺住院，當時阿嬤說，要好好照顧爸爸，盡孝道，但他覺得，這是「道德綁架」，且若鄰居問起，「怎麼這麼多天，沒見到你爸爸」，必須說是到大陸出差，因為，那時許多人對於精神疾病仍覺得丟臉及汙名化。

蕭先生19歲那年，爸爸自殺過世。他說，爸爸在世時，他十分恨爸爸，但爸爸過世後，心中的恨意卻不見了，留下的只有心被抽空及空虛的感覺，他希望不只是照顧失能的年輕照顧者，而是擔負起照顧家人責任的照顧者，社會應給予更多的關懷。

另一名30多歲的范先生從小被訓練照顧兩位重度智能障礙的哥哥，平時幫哥哥洗澡、換衣服，卻常面對同學及鄰居歧視的眼光，希望掙脫父母對他能照顧哥哥的期待，但離開後又覺得有罪惡感。至於，一名大四生小琴（化名）從16歲開始照顧肝硬化的父親，但18歲時媽媽過世，所有照顧重擔落在她的身上，幾乎整個學期都待在醫院，她因擔心學業睡不著，甚至考慮休學。

台北市基督教勵友中心執行長吳易峰說，兒童及青少年時期是人格發展關鍵時機，曾遇過一些孩子，因家人生病需要照顧，選擇中斷學業，提早進入職場，而未成年照顧者常有「情緒壓抑、過度成熟、社交退縮、未來迷思」等情況，希望能更早介入未成年照顧者服務，未來將由家總負責長照 替代資源、家庭照顧協議等協助，勵友中心則聚焦在兒少心理需求，共同建立跨域合作成功模式。