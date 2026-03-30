資深女港星驚傳病逝 昔當史特龍保鑣成傳奇

港星施明3月21日病逝，享壽74歲。(摘自施明臉書)

資深港星施明2022年曾因在家跌倒重創頭部，一度接受開腦手術，歷經長達1年治療後順利出院，與家人團聚。未料近日卻傳出噩耗，她於今年3月21日因肺炎辭世，享壽74歲，消息已由兒子李泳漢證實。

綜合港媒報導，李泳漢多年來親自照料母親，他透露施明近年持續定期回診，身體狀況原本穩定，最後一次住院是因高血壓問題，原以為短暫治療後即可出院。不料期間突發狀況，施明因嘔吐導致異物吸入肺部，引發血氧驟降，緊急插管搶救。

李泳漢悲痛表示，母親住院期間情況一度穩定，原本對康復抱持希望，卻在清晨接獲醫院緊急通知，「我媽不行了，要搶救」，趕到醫院時已來不及見最後一面，讓他難以接受這突如其來的離別。

施明出身演藝世家，1970年進入麗的映聲第五期藝員訓練班，與 劉松仁、麥當雄、李影 等人為同期同學。她入行時已具備馬術、空手道與柔道基礎，拍攝過多部武俠作品，以俐落身手聞名。1982年更曾受邀擔任好萊塢 動作巨星 席維斯史特龍(Sylvester Stallone)到香港宣傳「第一滴血」期間的貼身保鑣，成為一段傳奇經歷。