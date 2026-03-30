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30元打造高級庭院氛圍 華人入手好市多太陽能串燈「CP值破表」

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網友分享太陽能燈裝在後院的效果。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels....
網友分享太陽能燈裝在後院的效果。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Sóc Năng Động）

便宜小物也有大妙用！一名在美華人網友「jtimesliu」近日分享，在好市多(Costco)購入約30美元的太陽能串燈(Artika Eclipse Solar String Light with Remote)，實際安裝後成功打造出媲美高價庭院燈的氛圍效果，引發網友熱烈討論。不少人直呼「CP值超高」，也有人關注耐用度與亮度等實際使用問題，掀起一波居家美化話題。

「jtimesliu」指出，該款太陽能燈安裝於後院木柵欄上，搭配果樹與庭院植栽，夜間點亮後營造出溫暖柔和的燈光效果，視覺上宛如高價景觀照明。「30塊做出幾百塊效果」的說法引起不少共鳴，也有網友認為「還是後院本身漂亮加成」，顯示環境搭配同樣重要。

在實際使用分享中，「jtimesliu」回覆網友提問表示，該產品具備開關功能，亮度以太陽能產品而言表現「還行」，但仍無法與傳統電力照明相比。部分留言則關心續航時間與是否可整晚發光，顯示消費者對實用性的重視。

討論中，多數網友分享正面經驗，有人表示已使用3至5年仍正常運作，也有人指出可自行更換電池，延長使用壽命。不過，也有質疑聲音認為太陽能燈常見問題在於電池壽命較短，「不到一年就不亮」，形成兩極評價。

價格方面亦引發討論。有網友提到在其他電商平台看到更高售價，也有人分享曾在好市多清倉時以更低價格入手，顯示價格波動影響購買時機。另有留言指出澳洲、加拿大等地區同樣販售該產品，並非美國限定。

此外，安裝方式與環境條件也是討論焦點。有網友建議可直接在木製柵欄上鎖螺絲固定，操作簡單；也有人提醒需在日照充足地區效果較佳，若光照不足或冬季日短，可能影響亮度與續航表現。

▲ 影片來源：Instagram＠costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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