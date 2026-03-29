「極限返航」熱賣 蟬聯周末票房冠軍 「狸想世界」排第2

上映兩周的科幻電影「極限返航」蟬聯周末票房冠軍，全球賣座已突破3億元。圖為「極限返航」電影海報。(美聯社)

「極限返航」(Project Hail Mary)第二個周末票房進帳5450萬元，鞏固它成為今年最賣座影片的長期前景。

美聯社報導，這部由亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)發行、菲力羅德(Phil Lord)和克里斯多福米勒(Christopher Miller)執導，萊恩葛斯林(Ryan Gosling)主演的科幻冒險片，在創下非續集電影最佳首映票房紀錄後，第2周末票房僅下跌32%，表現比2023年「奧本海默」(Oppenheimer)曾在第2周末拿下4670萬元票房更好。製作成本近2億元的「極限返航」上映2周，全球票房累計已達3.008億元。

而本周末票房最高的新片「他們要殺你」(They Will Kill You)，由薩琪畢茲(Zazie Beetz)主演，故事描述一名年輕女子被困邪教操控的大樓中，若無法逃離，將成為下一個被獻祭的祭品。首映票房僅500萬元，令華納兄弟(Warner Bros.)失望。雖然預算僅2000萬元，票房成績遠稱不上災難性，但也顯示恐怖片市場可能已經飽和。電影顧問葛羅斯(David A. Gross)指出，過去14個周末，每個周末都有新的恐怖片上映。

其中包括上周的「弒婚遊戲：2度開局」(Ready or Not 2： Here I Come)，目前北美票房1630萬元，以及IFC發行的「禁果」(Forbidden Fruits)首周末票房為120萬元。

恐怖片供過於求，葛羅斯預測，到2026年，北美恐怖片票房收入將達約21億元，比去年少275萬元。

但本周末最受矚目的影片當屬南韓流行音樂紀錄片「BTS：天團回歸」(BTS: The Return)，直接在串流平台Netflix上線，並未在戲院播放。

「狸想世界」(Hoppers)上映第4周，以1220萬元票房位居第2。不過，下周末它將面臨「超級瑪利歐銀河電影版」(The Super Mario Galaxy Movie)的超強挑戰。