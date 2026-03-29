我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱已拿下「川普海峽」2500陸戰隊壓境中東 伊朗嗆等著燒死美軍

頂流女星解約「遭索賠3億人民幣」？趙露思、迪麗熱巴被點名

「極限返航」熱賣 蟬聯周末票房冠軍 「狸想世界」排第2

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上映兩周的科幻電影「極限返航」蟬聯周末票房冠軍，全球賣座已突破3億元。圖為「極限返航」電影海報。(美聯社)
上映兩周的科幻電影「極限返航」蟬聯周末票房冠軍，全球賣座已突破3億元。圖為「極限返航」電影海報。(美聯社)

「極限返航」(Project Hail Mary)第二個周末票房進帳5450萬元，鞏固它成為今年最賣座影片的長期前景。

美聯社報導，這部由亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)發行、菲力羅德(Phil Lord)和克里斯多福米勒(Christopher Miller)執導，萊恩葛斯林(Ryan Gosling)主演的科幻冒險片，在創下非續集電影最佳首映票房紀錄後，第2周末票房僅下跌32%，表現比2023年「奧本海默」(Oppenheimer)曾在第2周末拿下4670萬元票房更好。製作成本近2億元的「極限返航」上映2周，全球票房累計已達3.008億元。

而本周末票房最高的新片「他們要殺你」(They Will Kill You)，由薩琪畢茲(Zazie Beetz)主演，故事描述一名年輕女子被困邪教操控的大樓中，若無法逃離，將成為下一個被獻祭的祭品。首映票房僅500萬元，令華納兄弟(Warner Bros.)失望。雖然預算僅2000萬元，票房成績遠稱不上災難性，但也顯示恐怖片市場可能已經飽和。電影顧問葛羅斯(David A. Gross)指出，過去14個周末，每個周末都有新的恐怖片上映。

其中包括上周的「弒婚遊戲：2度開局」(Ready or Not 2： Here I Come)，目前北美票房1630萬元，以及IFC發行的「禁果」(Forbidden Fruits)首周末票房為120萬元。

恐怖片供過於求，葛羅斯預測，到2026年，北美恐怖片票房收入將達約21億元，比去年少275萬元。

但本周末最受矚目的影片當屬南韓流行音樂紀錄片「BTS：天團回歸」(BTS: The Return)，直接在串流平台Netflix上線，並未在戲院播放。

「狸想世界」(Hoppers)上映第4周，以1220萬元票房位居第2。不過，下周末它將面臨「超級瑪利歐銀河電影版」(The Super Mario Galaxy Movie)的超強挑戰。

上一則

每天早餐煎蛋吃膩了？換種油煎香味升級

下一則

2026年最安全7款小車超值 價格都不到3萬元

延伸閱讀

觀影說劇╱「瑪利歐銀河」星爵再獻聲 配音超強班底曝光

觀影說劇╱「瑪利歐銀河」星爵再獻聲 配音超強班底曝光
好萊塢年收排行 阿湯哥居老二 冠軍竟是「爛片王」山德勒

好萊塢年收排行 阿湯哥居老二 冠軍竟是「爛片王」山德勒
經典片「Stand By Me」40年後重返銀幕 3主角悼念導演

經典片「Stand By Me」40年後重返銀幕 3主角悼念導演
2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

熱門新聞

華人網友分享同事小孩大學畢業後進入好市多上班，薪水和職涯發展引起討論。好市多示意圖，非新聞當事者。(路透)

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

2026-03-23 21:25
皮膚科醫師指出，隨年齡增長，皮膚油脂分泌會減少，若太頻繁洗澡可能使得皮膚乾燥，導致皮膚變薄，因此過50歲後不一定要每天洗澡。洗澡示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

2026-03-25 18:25
網友們分享遇到班機延誤時，如何更快訂到新的航班方法。圖為26日紐約拉瓜地亞機場排隊人龍。(美聯社)

班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救

2026-03-26 20:25
在人生的每個階段，用自己賺來的錢創造珍貴回憶，不讓錢放到「過期」。示意圖，非新聞當事者。(路透)

省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排

2026-03-21 22:25
生肖雞擅長觀察細節，並具備快速行動的特性，在機會出現時往往能搶得市場先機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多

2026-03-23 22:25
李昌鈺擁有「神探」、「現代福爾摩斯」等美譽，獲得的獎牌數不盡，辦公室牆上掛的只是其中部分。（本報檔案照/許振輝攝影）

除了眼睛 所有器官都捐出…讓證據說話 李昌鈺的神探人生

2026-03-27 17:25

超人氣

更多 >
中國研製 全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸

中國研製 全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸
伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說
與大谷相關就貴 道奇塑料飲料杯賣75元 球迷：太扯

與大谷相關就貴 道奇塑料飲料杯賣75元 球迷：太扯
沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方
美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯

美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯